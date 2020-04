25 aprile e 1° maggio a casa, Coldiretti Cuneo: gusto a domicilio con Campagna Amica

Anche per le feste del 25 aprile e del 1° maggio, durante le quali resta in vigore la raccomandazione #IoRestoACasa, le famiglie cuneesi potranno gustare squisiti piatti della tradizione grazie ai menu e alla spesa a domicilio proposti dagli agriturismi e dalle aziende agricole di Coldiretti Campagna Amica.

Gli agriturismi Campagna Amica sono pronti a consegnare direttamente nelle case dei cuneesi la tradizione a tavola nel pieno spirito della campagna #MangiaItaliano lanciata da Coldiretti a difesa del Made in Italy, del territorio, dell’economia e del lavoro. Prosegue anche il servizio Campagna Amica di spesa a domicilio per chi vuole cimentarsi ai fornelli utilizzando prodotti agricoli gustosi, genuini e a Km zero.

Il successo delle consegne a domicilio da parte delle aziende Campagna Amica è testimoniato dai numeri: nell’arco di un mese è più che raddoppiata sul territorio provinciale (+114%) la rete dei produttori e cuochi contadini – ad oggi 45 in totale – con cui è possibile fare la spesa o gustare i menu degli agriturismi, restando a casa.

Sul sito cuneo.coldiretti.it e sulle pagine social di Coldiretti Cuneo è pubblicato l’elenco degli agriturismi e delle aziende agricole che hanno attivato il servizio, da contattare per conoscere i dettagli su menu e prodotti in vendita e per definire le modalità di consegna.

“Nonostante le difficoltà – spiega Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – le nostre aziende hanno dimostrato lungimiranza e spirito imprenditoriale per fronteggiare la crisi garantendo, così, il fabbisogno alimentare settimanale con prodotti locali, venendo incontro anche a chi ha maggiore difficoltà ad uscire, in un’ottica di sostegno alla cittadinanza per continuare a fornire le nostre grandi eccellenze”.