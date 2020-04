Il dato odierno che arriva da Borgo San Dalmazzo dà conto di due nuovi decessi, nella giornata di oggi, di persone risultate positive al Coronavirus.

I guariti sono saliti a 10 (ieri erano 9), mentre sono scese a 12 le persone ricoverate in strutture ospedaliere. Otto le persone in quarantena domiciliare, mentre sono 205 i soggetti che si trovano in isolamento in quanto entrati a contatto stretto con qualche positivo.