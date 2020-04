A Boves scendono a 12 i positivi al tampone e a 11 gli isolamenti fiduciari

A Boves scendono a 12 i positivi al tampone ed a 11 gli isolamenti fiduciari.

Un cittadino, Rodolfo Brazzarotto, ha regalato al Comune 450 mascherine chirurgiche che verranno messe a disposizione di chi dovrà accedere al palazzo comunale e ne è privo o di chi fosse in stato di bisogno.

La comunicazione del sindaco Maurizio Paoletti: "Lo ringrazio vivamente per la generosità verso la Città. In un momento in cui è più facile criticare o far polemiche da tastiera, ci rincuora vedere che ci sono cittadini che con serietà ci danno una mano ad affrontare l'emergenza. Il mercato di oggi pomeriggio ha avuto un rilevante afflusso di persone gestito da Polizia Locale e Volontari della Protezione civile cui va il nostro ringraziamento. Dopo tante settimane buie, fatte di preoccupazioni e ansie, iniziamo ad essere "positivi", non al Covid, ma verso il prossimo futuro. Domani mattina alle ore 11 nella diretta Facebook, dalla pagina del Comune, renderemo omaggio a tutti i caduti della Lotta di Liberazione".