A Fossano partita la prima distribuzione di mascherine alla cittadinanza

Sono arrivate questa mattina, venerdì 24 aprile, tutte la mascherine che verranno distribuite alla cittadinanza fossanese a partire già dalla giornata odierna.

"Ci pare doveroso ringraziare, ancora una volta, tutti i cittadini fossanesi che hanno fatto delle donazioni per acquistare queste mascherine e altri DPI che sono stati utilizzati nella gestione dell'emergenza COVID -19 - Il commento del sindaco Dario Tallone a nome di tutta l'Amministrazione - ci dispiace essere stati protagonisti di sterili polemiche per alcune notizie apparse sui social. Chiediamo a chi non ha perso l'occasione per criticare l'operato dell'Amministrazione di farsi portavoce delle numerose istanze che quotidianamente giungono da parte di attività produttive in merito alla mancanza di garanzie da parte del governo centrale di Roma, che una parte della minoranza rappresenta sul territorio comunale. Le mascherine che verranno distribuite direttamente a casa di ogni singolo fossanese, con l'aiuto delle tante associazioni di volontariato del territorio, rappresentano un'azione concreta da parte dell'Amministrazione comunale a trazione Lega - Salvini Premier, in difesa della salute dei cittadini; chiediamo quindi a chi fa sterili polemiche di rivolgersi non al Sindaco che tutti i giorni ci mette la faccia ma ai propri parlamentari PD del territorio in modo che questi possano pretendere dal Governo centrale, guidato anche dal Partito Democratico, un aiuto concreto per la salute economica delle attività produttive".

"In conclusione vorrei nuovamente ringraziare i privati cittadini fossanesi, le aziende, gli imprenditori e le associazioni che hanno permesso l'acquisto di mascherine con la propria donazione, oltre che rappresentanti di gruppi consiliari e militanti di Lega - Salvini Premier (come indicato dal Senatore Matteo Salvini nel post oggetto di inutili polemiche durante un'emergenza mondiale), Dario Tallone Sindaco, Forza Italia che hanno donato circa 8.500 euro ed un esponente del gruppo consiliare PD che ha donato 50 euro".