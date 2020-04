Anche a Rifreddo le celebrazioni per la Liberazione saranno in diretta Facebook

Non potendo convocare la cittadinanza come di consueto nei pressi del monumento ai caduti di piazza della Vittoria quest'anno l'Amministrazione rifreddese ha pensato di rendere le celebrazioni del 25 aprile virtuali.

Il momento celebrativo e di ricordo dei caduti durante le guerre verrà infatti trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Rifreddo. "Purtroppo - ci spiega il sindaco Cesare Cavallo - l'attuale situazione di emergenza sanitaria non ci permette di celebrare il 25 aprile come vorremmo ovvero: ritrocandoci tutti insieme. Preso atto di questa limitazione abbiamo comunque voluto ricordare un momento importante della nostra storia e soprattutto coloro che hanno perso la vita affinché noi possiamo godere delle attuali libertà".

Un momento rievocativo che vedrà la presenza soltanto di 5 persone (opportunamente distanziate) e che si concretizzata con la deposizione di una corona di alloro in memoria dei caduti ed un breve focus sull'evento. Come anticipato, più in alto, l'intera cerimonia sarà trasmessa in diretta via Facebook per permettere a tutti di essere virtualmente presenti. "Invito tutti i rifreddesi - ha concluso il sindaco - a collegarsi in diretta sulla pagina Facebook del Comune alle 9.30 di sabato 25 aprile in modo da poter commemorare con noi la Festa della liberazione e i nostri caduti. Certo non sarà come essere insieme al monumento ma è comunque un bel modo per ricordarci quanto sia importante essere donne e uomini liberi".