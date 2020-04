Bra studia la ripresa, parziale riapertura per i mercati ambulanti di generi alimentari

Torna il mercato dei generi alimentari a Bra, mercoledì 29 aprile in piazza XX Settembre e piazza Giolitti, sabato 2 maggio in piazza Giolitti (produttori).



La decisione è stata presa in collaborazione con l’Ascom e i rappresentanti dell’associazione ambulanti. Le aree interessate saranno delimitate e attentamente presidiate da Polizia Municipale e volontari per controllare e regolare gli ingressi. Potrà entrare una sola persona per famiglia e gli ambulanti dovranno garantire le distanze di sicurezza, per una spesa nel pieno rispetto delle norme.



E’ invece sospeso il mercato di venerdì 1° maggio, in base all’ordinanza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che stabilisce la chiusura di tutte le attività commerciali durante le festività del 25 aprile e il 1° maggio.



“E’ un primo segnale verso una graduale ripresa delle attività, in piena sicurezza e nel rispetto delle regole – commenta il sindaco Gianni Fogliato -. Nell’ambito del tavolo permanente sui mercati a cui partecipano Comune, Ascom e rappresentanti degli ambulanti, in vista del prossimo 4 maggio e in attesa delle disposizioni del Governo, siamo al lavoro per definire l’intera attività mercatale cittadina”.