Con il decreto “Cura Italia” le misure a sostegno dell’agricoltura ora sono legge: soddisfazione del senatore Taricco

Con voto favorevole, avvenuto senza modifiche alla Camera dei Deputati, le misure a sostegno dell’agricoltura presenti all’interno del DL 18/2020, sono ora diventate Legge.

Grande soddisfazione personale da parte del senatore Mino Taricco per l’operato finora svolto.

Molteplici sono le misure rivolte all’agricoltura che danno alcune prime importanti certezze al comparto primario, colpito in modo pesantissimo dall’emergenza epidemiologica che stiamo vivendo e che danno risposte alla problematica lavoro/manodopera - nervo scoperto per il settore ormai da anni e che la pandemia ha aggravato: proroga dei permessi di soggiorno, estensione alle parentele del sesto grado delle prestazioni che non integrano rapporto di lavoro, semplificazione delle visite mediche con valenza annuale e per le aree montane; mentre il Governo si assume alcuni impegni consistenti a partire dal tavolo per i fabbisogni di lavoro agricolo, la piattaforma per l’incontro legale e trasparente tra domanda e offerta, riduzione o esonero contributivo per percettori di reddito di cittadinanza, sussidi e pensionati, senza dimenticare le semplificazioni per il ricorso alla codatorialità, gli incentivi per gli allestimenti di locali, anche abbandonati o in disuso, per l’alloggiamento dei braccianti e la riapertura del flusso dei lavoratori agricoli (interrotto dall’emergenza) ed includendo la realizzazione dei cosiddetti “corridoi verdi”.

Passando alla valenza economica, particolare attenzione è stata posta al tema della PAC - aumento al 70% dell’importo per il quale è possibile richiedere l’anticipo da parte degli imprenditori agricoli e sul valore dei titoli in portafoglio calcolato sulla base dei dati in possesso della pubblica amministrazione, oltre alla costituzione del - Fondo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: 100 Milioni di euro – Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, promozione del Made in Italy ed il sostegno all’esportazioni italiane: 150 Milioni di euro, anche all’ estensione del - Fondo di garanzia per le PMI anche alle imprese agricole, e creazione del Fondo per il sostegno alle imprese, gli investimenti, e per la sicurezza alimentare ed il benessere animale della filiera avicola: 100 Milioni di euro, e all’incremento di 50 milioni di euro del - Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti.

Per il settore florovivaistico, rinviati i versamenti relativi al periodo fra il 1° Aprile ed il 30 Giugno, per le micro, piccole e medie imprese agricole: concessione di rinegoziazione dei mutui e per i prodotti DOP e IGP: normato l’uso del pegno rotativo.

In tema di disoccupazione agricola: prorogato al 1° Giugno il termine di presentazione delle domande e previsti trattamenti di integrazione salariale in deroga ed un’indennità una tantum di 600 euro per i lavoratori autonomi – coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed imprenditori agricoli professionali e operai agricoli a tempo determinato.

Inoltre, sono state apportate modifiche alla normativa antimafia, introdotta la prima norma contro le pratiche commerciali sleali che interessano l’intero settore dell’agricoltura ed introdotte alcune deroghe per il periodo di crisi per gli organismi di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici oltre all’introduzione di proroghe ai bandi degli impianti a biogas – al 30 Settembre 2020, e per i patentini fitofarmaci - con validità fino al 15 Giugno 2020.

Per di più, con un Ordine del giorno di maggioranza, il Governo si è impegnato ad inserire nel prossimo Decreto, le misure di sostegno economico più rilevanti per la liquidità delle aziende e per il rilancio di tutto il comparto.

Ma di tutto questo occorrerà ragionarne nel Decreto di imminente uscita.