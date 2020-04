Coronavirus Piemonte: la Lega chiede a Cirio 50milioni per gli operatori del servizio sanitario regionale

Il gruppo regionale Lega Salvini Piemonte chiede 50 milioni di euro da destinare al personale del servizio sanitario regionale. La richiesta è stata inoltrata questa mattina al presidente della Regione Alberto Cirio. Per avere l’intera cifra a disposizione, la Regione dovrebbe individuare 32 milioni di euro, che andrebbero ad aggiungersi ai 18 stanziati dal governo con il decreto legge 18/2020.



“Per ripagare almeno in parte un lavoro che non ha prezzo serve una specifica misura di sostegno che sia consistente. Al presidente Cirio chiediamo di reperire al più presto i fondi necessari”, dichiarano i consiglieri regionali leghisti.



“L’impegno di medici, infermieri e operatori socio-sanitari nel fronteggiare l’emergenza è straordinario. A chi si spende senza sosta per il bene di tutti noi - conclude il gruppo Lega - va doverosamente riconosciuto un tangibile segno di gratitudine”.