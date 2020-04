Covid-19, quasi 400 morti nelle Rsa del Piemonte. Solo 3 le vittime in Langhe e Roero secondo i dati Asl

Sono 588 - circa l’80% del totale - le residenze sanitarie assistenziali monitorate in Piemonte con l’effettuazione dei tamponi virologici al personale e agli ospiti delle strutture: 20.642 in tutto i test eseguiti alla data del 20 aprile (sul totale di 102.082 realizzati a quella data sulla popolazione piemontese). Dei test nelle Rsa 4.812 sono risultati positivi, 9.891 negativi, mentre 5.939 erano in attesa - al 20 aprile - dell’esito del tampone (fonte Asl).



Il monitoraggio in corso riguarda tutte le 750 strutture per anziani del Piemonte, che hanno più di 40mila ospiti e circa 15mila dipendenti.



Dai dati ricevuti dalle singole Rsa, su base regionale attualmente è risultato positivo al Covid-19 il 35% degli ospiti e il 23% del personale (percentuale riferita ai tamponi effettuati alla data del 15 aprile e comunicati dall’80% delle strutture).



I decessi nelle Rsa piemontesi, al 15 aprile 2020, sono stati 660 in più dell’analogo periodo del 2019: 397 sono risultati positivi al coronavirus.



TRE I DECESSI PER COVID NEI RICOVERI DI LANGHE E ROERO

A quota 1.005 il totale dei tamponi effettuati nelle Rsa del territorio dell’Asl Cn2 al 20 aprile (erano 852 sei giorni prima e 593 l’8 aprile), di cui 284 risultati positivi, 394 negativi e 327 ad oggi in attesa di risposta.



Sempre con riguardo al territorio di competenza dell’azienda sanitaria di Langhe e Roero, al 15 aprile 2020 si registravano 134 decessi, contro i 152 di dodici mesi prima (-18). Sarebbero 3, sempre secondo i dati diffusi dalla Regione, i decessi ascritti finora al Covid-19, il dato più basso dell’intero Piemonte, davanti ai 6 del Vco e ai 16 di Asti, ben lontano dalle prime posizioni di questa tragica classifica: Alessandria con 85 vittime, le quattro Asl torinesi con un totale di 167, la Cn1 con 34 e Novara con 33.





IL COMMENTO DALL’UNITA’ DI CRISI

«Circa 7 mila i tamponi effettuati tra il 14 e il 20 aprile - sottolinea il dottor Edoardo Tegani, responsabile sanitario dell’Area Rsa dell’Unità di crisi -. Un incremento importante in meno di una settimana, che continuerà nei prossimi giorni per potenziare al massimo il monitoraggio sia dei dipendenti che degli ospiti delle nostre Rsa».