Cuneo pensa alle fasi 2 e 3 della lotta al Coronavirus: obiettivo risorse adeguate e limiti di bilancio meno stringenti

Che lo stato centrale non lasci soli i Comuni nelle successive fasi della lotta sanitaria al Covid-19, nelle quali si dovrà allo stesso tempo sostenere la ripresa delle attività produttive del territorio e lavorare alla tenuta di bilancio dei Comuni stessi.

E' questa, in sintesi, la richiesta avanzata dai gruppi consiliari della città di Cuneo "Centro per Cuneo lista civica", "Cuneo Solidale Democratica" e "Partito Democratico". Richiesta che troverà risposta nella serata di consiglio comunale a distanza in programma per lunedì 27 aprile prossimo.

Il documento sottolinea le profonde ferite che la pandemia da nuovo Coronavirus ha già impresso sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale sia in campo sanitario che economico. Gli effetti a lungo termine del lockdown sono drammatici per le attività produttive del territorio e l'incertezza in merito alla possibilità (comunque scarsa) di tornare nell'immediato futuro ai livelli produttivi pre-pandemia rende il tutto ancora più complesso.



Emblematico in questo senso il risultato ottenuto dall'attività di solidarietà alimentare messa in campo dal Comune di Cuneo nel corso delle scorse settimane: l'80% delle richieste evase in dodici giorni è arrivato da nuovi poveri, prima sconosciuti ai servizi sociali.

La ripresa si prospetta insomma - come ormai è stato detto e ripetuto più volte - lenta e difficile. E le perdite sul bilancio comunale dell'anno in corso sono già stimate per 5 milioni di euro: è quindi necessario - per gli scriventi - che l'amministrazione prenda una posizione nella trattativa tra ANCI, UPI e governo centrale perché le fasi 2 e 3 siano approcciate fornendo risposte chiare a province, comuni e città metropolitane.