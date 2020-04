Emergenza Covid, obiettivo un milione di euro per le raccolte della Fondazione Nuovo Ospedale

Prosegue senza sosta il lavoro della Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra in affiancamento alle strutture sanitarie del territorio impegnate nella battaglia contro il Coronavirus.

Le sottoscrizioni che la onlus presieduta da Bruno Ceretto e diretta da Luciano Scalise ha lanciato nelle scorse settimane per aiutare l’Asl Cn2 nell’allestimento del "covid hospital regionale" e sostenere le spese alberghiere del personale assunto a Verduno si apprestano a raggiungere l’importante risultato del milione di euro raccolto.



"Un traguardo notevole – commenta Luciano Scalise – che conferma la storia di generosità e il senso di comunità di cui famiglie e imprese di questo territorio hanno da sempre dato prova, dimostrando di credere nei progetti della Fondazione a sostegno di una sanità pubblica che possa rappresentare un’eccellenza a servizio di tutti. Ora puntiamo all’obiettivo del milione di euro, fondi che stiamo già spendendo con una serie di nuovi importanti investimenti correlati all’emergenza odierna, ma anche al futuro del nuovo ospedale, non appena questo diventerà pienamente operativo".



Sul primo fronte l’iniziativa che sta coinvolgendo direttamente lo stesso direttore insieme al presidente Ceretto, proprio in queste ore impegnati in un tour che toccherà 34 case di riposo e centri di riabilitazione del territorio, destinatari delle 5mila mascherine chirurgiche appena acquistate dalla onlus per aiutare le Rsa in questo difficile momento.

TABLET AI PAZIENTI COVID PER VIDEOCHIAMARE I FAMILIARI

Sono invece diretti ai pazienti ricoverati presso i reparti Covid degli ospedali di Alba e Verduno, e presso l’hospice di Bra, i 16 tablet che la Fondazione ha consegnato alle tre strutture con l’intento di agevolare le comunicazioni tra i degenti in isolamento e le loro famiglie. Attraverso lo strumento delle videochiamate, i dispositivi permettono il contatto vocale e visivo tra paziente e familiari, in un momento nel quale l’accesso di questi ultimi alle strutture di ricovero non è possibile a causa delle ben note restrizioni sanitarie.

“C'è solo una cosa peggiore che combattere il coronavirus: farlo da soli, lontano dagli affetti più cari, senza altro conforto che quello del personale sanitario – spiega Ceretto insieme al vicepresidente della onlus Dario Rolfo –. Una telefonata alla famiglia per aggiornarla sulle proprie condizioni di salute e due chiacchiere, in un momento come quello vissuto dai pazienti affetti da Covid sono un bene di prima necessità, tanto quanto una cura efficace. Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere di supporto a tutti coloro che stanno combattendo questa dura malattia”.





NUOVI DISPOSITIVI MEDICI IN ARRIVO DAGLI USA

Intanto proseguono gli acquisti di apparecchiature mediche e di altri presidi che, utili a fronteggiare l’attuale emergenza, rappresenteranno un’importante dote per il nuovo ospedale unico.

Lo scorso 7 aprile a Verduno è stato messo in funzione il Robot Xenex, macchinario arrivato dagli Usa per venire impiegato nella disinfezione degli ambienti. A questo esclusivo dispositivo si sono ora aggiunti 4 "Hygenio", sistemi integrati di gestione e di controllo che consentono la tracciabilità delle operazioni di sanificazione con gestione delle ubicazioni, delle macchine e delle relative attività.

Sempre dagli Usa, con tutte le difficoltà del momento relativamente alle spedizioni, stanno per arrivare nel nosocomio langarolo 5 fonendoscopi digitali "ThinkLab One", dispositivi che consentono l’amplificazione del rumore di cuore, polmoni e altri parti del corpo. A differenza dei fonendoscopi tradizionali , questo innovativo presidio rende possibile un’amplificazione elettronica del suono, regolarizzata tramite il controllo del volume e con auricolari esterni sovrapponibili alle tute protettive.



“Ringraziamo ancora chi ha reso possibile questi acquisti e tutti coloro che continuano a essere al nostro fianco – conclude Luciano Scalise –. La lotta al Coronavirus sta impegnando la Fondazione a 360°. Riceviamo moltissime mail e telefonate di persone, imprese, associazioni che vogliono supportare la nostra campagna. Questo ci fa capire quanto la nostra Fondazione sia un punto di riferimento per il territorio e un interlocutore privilegiato, che deve farsi portavoce delle istanze della popolazione. Riteniamo doveroso supportare l’emergenza attuale, pensando al contempo a trasferire i due ospedali cittadini a Verduno al più presto”.



L’aggiornamento periodico relativo agli acquisti effettuati dalla Fondazione con i fondi raccolti è disponibile sul sito www.fondazioneospedalealbabra.it nella sezione Fondazione Restituisce.