Fabio Borghino, sessuologo: "Siamo in una fase di cambiamento sociale e relazionale che necessita di un adattamento" (VIDEO)

Come incidono l'emergenza sanitaria e ciò che ne consegue (in particolare l'isolamento) sulla sfera sessuale delle persone? Come saranno gli approcci quando terminerà il lockdown?

Ed ancora: come stanno affrontando questo momento le coppie, conviventi e non? Chi è single può essere maggiormente soggetto a frustrazioni?

L'argomento "sesso" continua ad essere equiparato ad una sorta di tabù da infrangere, come pare dimostrare la scarsa attenzione mediatica che lo accompagna, se inteso come argomento scientifico e non materia "pruriginosa".

Ne abbiamo parlato in collegamento Skype con Fabio Borghino, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, il quale, tra le altre cose, si occupa di prevenzione e promozione della salute sessuale presso il Consultorio Famigliare dell'Asl Cn1.