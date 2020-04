"Grazie a tutto il personale sanitario che mi ha sostenuta durante la nascita (improvvisa!) del mio piccolo Achille!"

Gentile Direttore,

scrivo questa lettera aperta per ringraziare pubblicamente tutti gli operatori sanitari che ho avuto modo di incontrare negli ultimi mesi, che mi hanno permesso di concludere positivamente la mia gravidanza e vivere al meglio il mio precipitoso parto, in un periodo a dir poco poco complicato, per la terribile pandemia in corso. Quest'epoca così incredibile ha imposto tanti cambiamenti, anche nei reparti ospedalieri meno coinvolti dalla gestione del virus, ma grazie al senso di umanità e professionalità di chi vi lavora, si cerca comunque di far vivere ai pazienti un'esperienza che sia il più possibile positiva.





Spiego meglio a cosa mi riferisco. Lo scorso 27 marzo ho messo al mondo il mio secondo figlio, alla fine di un mese in cui i dati del contagio non facevano che peggiorare drasticamente giorno dopo giorno, senza lasciare spazio a spiragli di miglioramento. Durante le ultime visite in gravidanza si iniziavano ad intravedere alcuni cambiamenti imposti dall'emergenza e la pesantezza della situazione era tangibile nei corridoi degli ospedali ormai resi deserti. Sembrava davvero che da un momento all'altro anche gli ultimi eroici lavoratori avrebbero abbandonato la struttura, come se fosse una nave prossima ad affondare.





Era necessario farsi misurare la febbre all'ingresso, dichiarare le proprie condizioni di salute e poi entrare.Naturalmente tutto ciò doveva avvenire senza marito o compagno, in modo da limitare il numero di persone all'interno. Eppure, alla fine di quei lunghi corridoi vuoti, in uno scenario quasi apocalittico, sia all'ospedale di Cuneo sia in quello di Mondovì, sono stata accolta da persone capaci di scaldarmi il cuore, nonostante la preoccupazione negli occhi e la bocca coperta dalla mascherina. Al termine dell'ultima visita prima del parto, la ginecologa di Mondovì mi ha guardata, ha allargato le braccia e ha detto: "Meno male che ci siete voi, ragazze. In bocca al lupo".





Una frase che in quel momento mi ha scaldata come se fosse stato un abbraccio. Così come mi hanno infuso coraggio le parole e gli sguardi delle splendide ostetriche del centro per la gravidanza fisiologica di Cuneo, che hanno saputo rispondere con chiarezza e professionalità alle mie domande sui potenziali effetti del coronavirus per donne incinte.





Come se non bastasse la pandemia in corso, il destino ha poi voluto farmi un altro scherzo. Il mio piccolo ha deciso da un momento all'altro di voler venire al mondo. Appena ho capito che il tempo stringeva, ho chiamato mio marito che è prontamente tornato a casa dal lavoro e siamo partiti da Bene Vagienna, dove viviamo, con l'idea di recarci a Cuneo, dove avrei dovuto partorire.





Già poco dopo esserci messi in viaggio, però, ci siamo resi conto che probabilmente non saremmo mai arrivati in tempo. Così abbiamo chiamato il 118 e, nel giro di 5 minuti, l'operatore ci ha mandato un'ambulanza per portarmi all'ospedale di Savigliano, più vicino da raggiungere rispetto a quello di Cuneo, data l'urgenza del momento. Nell'attesa ci ha dato un sacco di indicazioni utili, mantenendo grande calma e lucidità, pronto all'idea che avrei potuto partorire anche in macchina. Alla fine della chiamata, quando abbiamo visto finalmente l'ambulanza, ci ha salutati dicendoci "In bocca al lupo Chiara e Samuele".





Purtroppo noi il suo nome non lo sappiamo, ma mi piacerebbe poterlo ringraziare perché è davvero stato un sostegno prezioso in quei momenti così concitati. Mi piacerebbe poter dire grazie anche ai volontari dell'ambulanza arrivata in mio soccorso da Fossano, che mi hanno permesso di arrivare all'ospedale di Savigliano giusto in tempo per dare alla luce il mio bambino. Non sono nemmeno riuscita a guardarli, perché il dolore provato durante il viaggio era cosi forte, che non potevo far altro che chiudere gli occhi e stringere i pugni alle sponde della barella.





Un grande grazie vorrei poi dirlo all'ostetrica e all'infermiera che hanno accolto il mio rocambolesco arrivo in sala parto, mantenendo la calma necessaria a far sì che io mi sentissi tranquillizzata e che tutto andasse bene. Dopo 12 minuti dal mio ingresso in ospedale, il mio piccolo Achille è venuto al mondo! Io e mio marito abbiamo avuto un paio di ore di tempo per metabolizzare il tutto e poi lui ha dovuto lasciare l'ospedale e da lì in poi sono stata sola. Vista l'emergenza in corso e la disponibilità di posti letto nel reparto di ostetricia, ognuna di noi degenti aveva una stanza tutta per sé, in modo da ridurre al minimo gli incontri con le altre donne. Senza possibilità di alcun tipo di visita, ci trovavamo tutte in uno stato di isolamento pesante, interrotto solo dagli ingressi del personale ospedaliero.





A loro va il mio grande grazie, per essersi presi cura di noi mamme e dei nostri bambini con grande umanità, quasi come se fosse un privilegio potersi occupare di una vita che nasce in un periodo in cui purtroppo si è costretti a parlare solo di morte e dolore.





Grazie, infine, anche al personale del reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Cuneo, dove Achille ha deciso di farsi trasferire dopo 3 giorni dal parto, per una settimana. E' stato un periodo emotivamente molto faticoso, ma quando uscivo dall'ospedale avevo sempre la certezza di aver lasciato mio figlio in ottime mani. E infatti, poi, è davvero andato tutto bene! Ora non ci resta che aspettare la Fase 2!





Grazie,