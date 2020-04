Il Pronto soccorso di Saluzzo torna nella vecchia sede: scelta obbligata per diversificare accessi di pazienti “ordinari” e sospetti Covid

Il Pronto soccorso di Saluzzo torna nella sua “vecchia” sede.

Inaugurato nel 2005, il “PS”, nelle giornate a cavallo tra martedì e mercoledì, ha nuovamente traslocato nei vecchi locali, accessibili sempre da via del Follone, ma nell’ala vecchia dello stabile che ospita il presidio ospedaliero. Locali che, per poter tornare ad accogliere pazienti o operatori urgentisti, sono stati sottoposti a lavori di ristrutturazione costati all’Asl alcune decine di migliaia di euro.

Contestualmente è stata spostata anche la tenda “pre-triage” che da settimane, su disposizione della Regione Piemonte, campeggia davanti ai Pronto soccorso piemontesi, per valutare ed intercettare eventuali pazienti “sospetti” Covid-19 e far loro assumere percorsi separati dal resto dell’utenza.

E sono proprio i percorsi differenziati che hanno determinato il trasferimento del Pronto soccorso di Saluzzo. Da quanto si apprende, la direzione dell’Asl Cn1 ha deciso di spostare il PS perché nei vecchi locali ci sarebbe la possibilità di separare meglio i percorsi per l’utenza.

C’è la necessità di creare accessi e percorsi ben distinti per l’utenza “ordinaria” e per i pazienti sospetti – o addirittura positivi – al Coronavirus.

Non soltanto per la fase emergenziale, il che potrebbe risultare addirittura tardivo.

Ma anche – e soprattutto – per la “fase 2”, con la ripresa (è ipotizzabile) dell’attività ordinaria del Pronto soccorso. Quando cioè Saluzzo non sarà più soltanto un “Covid hospital”, ma tornerà ad accogliere anche pazienti in regime di ricovero ordinario.

L’Asl ha infatti specificato come il trasloco del Pronto soccorso sarebbe “finalizzato ad ottimizzare lo svolgimento delle attività”.

Per accedervi, da via del Follone, basterà seguire le indicazioni, che porteranno esattamente dove si accedeva un tempo al Pronto soccorso. I mezzi di soccorso entreranno nella vecchia camera calda dove venivano scaricati i pazienti sino ad una quindicina di anni fa.

Un provvedimento che, per forza di cose, mette in luce una carenza strutturale e architettonica dei locali del Pronto soccorso saluzzese. Non si sa, al momento, se e quanto il PS potrà a tornare nella sua “nuova” sede.