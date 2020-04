Narzole, il Motoclub "L'Airone" dona un kit sanitario a tutti gli esercizi commerciali

Il Motoclub L’Airone di Narzole ha deciso di donare un Kit a tutti gli esercizi commerciali di Narzole come segno di solidarietà e vicinanza in previsione della tanto sospirata ripartenza prevista, si spera, per i prossimi giorni.

“Sono davvero orgogliosa e riconoscente per la gara di solidarietà che ha interessato il nostro paese in questo momento di emergenza – commenta il vice sindaco Laura Adriano - Il motoclub L’Airone è famoso per la sua grande generosità e per l’attenzione verso il territorio, nasce nel 1989 qui a Narzole per volontà di ragazzi appassionati alle due ruote e nel giro di vent’anni si distingue sulla scena nazionale e internazionale. Un ringraziamento particolare al Presidente Roberto Fornaseri che nel giro di pochissimi giorni ha messo in moto (in tutti i sensi!) la macchina organizzativa e predisposto il tutto” conclude la vicesindaco.

Il Kit L’Airone contiene mascherine, guanti e gel igienizzante e verrà consegnato personalmente dai ragazzi del Motoclub ai titolari degli esercizi commerciali del paese.