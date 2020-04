Non fermiamo le donazioni di sangue: da Alba l’appello del campionissimo del "balon" Bruno Campagno

Anche Bruno Campagno, 30 anni, capitano della Canalese, più volte campione della Serie A della pallapugno, stamattina, venerdì 24 aprile, ha donato il sangue all’Avis di Alba.



Prima donazione?

“Prima volta. L’ho fatto perché ho visto gli appelli e mi sembrava giusto dare anche il mio contributo”.



Continuerai a farlo?

“Sicuramente, anche se dovrò conciliarlo con l’attività sportiva e trovare i momenti giusti della stagione in cui poterlo fare”.



Come stai vivendo la quarantena?

“Da sportivo mi sto allenando in casa. Sono abituato a passare molto tempo in famiglia e quindi non sto patendo troppo. Certo mi dispiace non poter lavorare e non poter fare il mio sport, la pallapugno. Capisco però l’emergenza nazionale e mondiale e che tutto debba passare in secondo piano”.



Quali sono le prospettive?

“Per adesso stiamo temporeggiando e cercando di capire dopo il 3 maggio cosa succederà. La nostra stagione di solito parte ai primi di aprile e finisce a novembre. Speriamo verso giugno di poter fare qualcosina. Del tempo per il campionato ci potrebbe ancora essere”.





L'associazione di donatori albesi rivolge un sincero ringraziamento a Bruno Campagno, facendogli un grosso in bocca al lupo per la prossima ripresa dell'attività. "Speriamo – è l'augurio che arriva dalla sede al numero 10 di via Margherita di Savoia – che molti giovani seguano il suo esempio scegliendo di donare". Per info e prenotazioni, Avis Alba, tel. 0173/440.318.