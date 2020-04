Trentasette le vittime del Covid nelle Rsa della Granda. In calo di 25 unità il numero totale dei decessi al 20 aprile

Sono 588 - circa l’80% del totale - le residenze sanitarie assistenziali monitorate in Piemonte con l’effettuazione dei tamponi virologici al personale e agli ospiti delle strutture: 20.642 in tutto i test eseguiti alla data del 20 aprile (sul totale di 102.082 realizzati a quella data sulla popolazione piemontese). Dei test nelle RSA 4.812 sono risultati positivi, 9.891 negativi, mentre 5.939 erano in attesa - al 20 aprile - dell’esito del tampone (fonte ASL).



Il monitoraggio in corso riguarda tutte le 750 strutture per anziani del Piemonte, che hanno più di 40 mila ospiti e circa 15 mila dipendenti.

Dai dati ricevuti dalle singole RSA, attualmente è risultato positivo al Covid-19 il 35% degli ospiti e il 23% del personale (percentuale riferita ai tamponi effettuati alla data del 15 aprile e comunicati dall’80% delle strutture).

Stando ai dati comunicati dalla Regione e suddivisi per Asl, al 20 aprile, sommando i positivi dell'Asl CN1 (459 su 1726 tamponi) e Asl CN2 (284 su 1005 tamponi), la provincia di Cuneo ha una positività di ospiti delle RSA decisamente più bassa rispetto al dato regionale: 27% contro il 35.

Sorprendente anche il dato dei decessi: nelle residenze della provincia di Cuneo, confrontando il 2019 con il 2020, le Asl della Granda sono quelle che hanno fatto registrare meno morti.

I decessi nelle RSA piemontesi, al 15 aprile 2020, sono stati 660 in più dell’analogo periodo del 2019: 397 sono risultati positivi al coronavirus. L'alessandrino, il torinese e il biellese hanno visto un incremento deciso.

Per l'Asl CN1, al 15 aprile 2019 si contavano 351 morti. Al 15 aprile 2020 344. Sono 34 quelli deceduti accertati per Covid. Nell'Asl CN2, ad oggi, per covid, risultano morti solo 3 ospiti delle residenze per anziani, su un totale di decessi, ad oggi, pari a 134 totali. Nel 2019 i decessi erano stati 152.





"Circa 7 mila i tamponi effettuati tra il 14 e il 20 aprile - sottolinea il dott. Edoardo Tegani, responsabile sanitario dell’Area Rsa dell’Unità di crisi -. Un incremento importante in meno di una settimana, che continuerà nei prossimi giorni per potenziare al massimo il monitoraggio sia dei dipendenti che degli ospiti delle nostre Rsa".