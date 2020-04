"Sig. sindaco, sul 25 aprile non faccia confusione". Il video messaggio di Andrea Silvestro, vice presidente Anpi Fossano

In un periodo di distanze fisiche anche il vice presidente di ANPI Fossano Andrea Silvestro ha affidato a un video il suo messaggio di risposta al sindaco di Fossano Dario Tallone in merito al 25 aprile.

Il primo cittadino, nella diretta facebook dello scorso 22 aprile, aveva proposto di dedicare la giornata della Liberazione al personale sanitario "impegnato in questo periodo a liberarci dall'emergenza sanitaria".

Silvestro ha voluto ribadire che il 25 aprile è la giornata in cui si ricorda la lotta partigiana sulla quale si fonda la nostra democrazia e che, dunque, il 25 aprile deve rimanere la giornata di un gruppo politicamente eterogeneo di persone che hanno in molti casi dato la vita per il Paese che siamo oggi, pur senza sminuire in alcun modo il ruolo dei sanitari in quella che è un'emergenza sanitaria.

Sempre in tema di 25 aprile, Silvestro sarà ospite domani, sabato 25 aprile, al webinair della Corte dei Folli dedicato alla Liberazione.