Cuneo, al via il primo appuntamento del progetto "Skywalker" dell'associazione La Scatola Gialla

L'associazione La Scatola Gialla di Cuneo organizza domenica 26 aprile il primo appuntamento del progetto Skywalker.

Un progetto che parte oggi, fra le mure di casa propria, ma che guarda oltre e che si concluderà in un’opera collettiva all’aria aperta.

L’idea, semplice e fortemente simbolica, è quella di raccogliere tutte le finestre che verranno disegnate e montarle in un’unico palazzo-installazione. Saranno finestre attraverso cui guardare, verso il cielo, la strada, i palazzi di fronte o verso l’interno dei nostri appartamenti e che rappresentano la quotidianità di questi giorni, le scoperte, le paure, i sogni e desideri.

Domenica 26 aprile alle 15, in diretta on line, l’artista Enrica Savigliano illustrerà il progetto e accompagnerà i partecipanti nella realizzazione delle prime finestre. Per ricevere il link per partecipare scrivere a: lascatolagialla@gmail.com.

Per chi non potrà partecipare alla diretta verrà pubblicato il video on line sul sito dell’associazione: www.lascatolagialla.it