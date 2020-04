IoGiocoaMiniBasket Cuneo intrattiene i ragazzi durante l'emergenza sanitaria

Grande soddisfazione per IogiocoaminibasketCuneo che è stata scelta da molti plessi scolastici di Cuneo e provincia per intrattenere i ragazzi durante questo particolare periodo.

In virtù di un accordo tra la società e le scuole elementari e materne, i dirigenti scolastici hanno richiesto il materiale prodotto dallo staff minibasket come strumento di intrattenimento per i bambini e le loro famiglie. Il referente della società per le scuole, il professor Andrea Menardi, ha inviato alle singole maestre, materiale video e pdf con all'interno esercizi motori, creativi e simpatici quiz.

La società, visto il grande interesse da parte delle scuole, ha deciso di condividere gratuitamente tutto il materiale prodotto dal proprio staff tecnico, che quotidianamente lavora con grande impegno e dedizione.

Il nome del progetto è "Iogiocoaminibasket Challenge For School". La presenza della parola “Challenge” indica la volontà da parte della società di far condividere l'esperienza del gioco con le proprie famiglie, attraverso sfide dinamiche e divertenti. Ogni settimana saranno distribuite telematicamente 2 clip: una motoria e una per tenere allenata la fantasia e l'intuitività dei bambini. Ogni gioco ed ogni proposta è adeguata alle varie fasce di età. Giochi motori, test formativi e proposte di lavori manuali verranno inviati ai docenti dei bambini dai 4 agli 11 anni. L'obiettivo è quello, in maniera facile ed intuitiva, di accompagnare i più giovani in questo delicato momento.

“Nel giro di poche settimane”, afferma il responsabile del progetto scuole Andrea Menardi, “abbiamo raggiunto oltre 2200 tra bambini e bambine, delle scuole di Cuneo, Madonna dell'Olmo, Dronero, Beinette, Cervasca, Vignolo, Busca, Passatore, Borgo San Dalmazzo e Boves”. Non solo le scuole, ma anche il Comune di Cuneo ha richiesto la collaborazione con lo staff di Iogiocoaminibasket e Granda College.

Sul loro sito hanno indicato l'app "Granda College e Iogiocoabaminibasket" nella sezione “Emergenza COVID-19” categoria “fare sport restando a casa”. Nella descrizione viene sottolineato come scaricare l'applicazione, diventata aperta a tutti i cittadini e non solo ai tesserati. Numerosi clip video, pdf di esercizi, challenge creative e quiz sono messi a disposizione dell'intera utenza e settimanalmente aggiornati. Le proposte sono adatte per i bambini dai 3 agli 11 anni nella sezione minibasket, per i ragazzi dai 12 ai 18 anni nella sezione Granda College e anche per le mamme nella sezione Mamme Sprint, uno spazio dedicato all'attività aerobica accompagnata dalla musica che le intratterrà, concedendo loro il meritato sfogo e riposo. “Una grande soddisfazione” affermano Luca Di Meo ed Elena Forneris, responsabili del progetto Iogiocoaminibasket Cuneo, “vedere che i nostri sforzi e quelli del nostro staff siano stati così apprezzati. Lavorando tutti i giorni a contatto con i bambini ci siamo resi conto fin da subito della necessità di produrre materiale adeguato per i nostri mini atleti; il fatto che il Comune e le Scuole abbiano apprezzato e richiesto il nostro lavoro è davvero motivo di grande orgoglio”.

Oltre alle iniziative precedentemente citate sono già pronte numerose novità per il mese di Aprile; una di queste saranno i Family Olympic Games, nei quali verranno proposti giochi da eseguire in modalità “sfida” per potersi divertire con mamma, papà e fratellini. Queste le iniziative proposte da Iogiocoaminibasket Cuneo, con l'obiettivo di coinvolgere tutta la famiglia, ma in particolare i più piccini, attraverso la passione sportiva, il divertimento e la voglia di confrontarsi tutti i giorni con se stessi in maniera stimolante, energica e creativa.