25 aprile: la Liberazione raccontata da tre giovani monregalesi (VIDEO)

25 aprile, Festa della Liberazione: una data significativa, un momento cardine per l'esistenza del nostro Paese, della nostra Italia, oggi come non mai fondamentale per ricordarci chi siamo e come si riparte da periodi difficili come quello che stiamo vivendo.

È quanto devono aver pensato Maddalena Barale, Roberto Rossetti ed Ettore Poggi, tre giovani monregalesi che, con professionalità, propongono pillole di storia e di attualità attraverso i filmati pubblicati sul blog "Coffee and History", nei quali ripercorrono ciò che è stato, con immagini di repertorio a fare da supporto visivo ai loro interventi orali.

Il video pubblicato quest'oggi, va da sé, non poteva non riguardare il 25 aprile: per rinfrescare la memoria ai più esperti e per raccontare, ai più giovani, il vero significato di questa giornata e cosa voglia dire essere italiani.