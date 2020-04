25 aprile, Racconigi: il sindaco Oderda e il presidente Anpi Occelli depositano la corona di fiori al monumento dei caduti e dei partigiani

Nel 75° anniversario della commemorazione della Liberazione dell'Italia e dei caduti della Resistenza, il sindaco di Racconigi, Valerio Oderda, insieme al presidente Anpi Pierfranco Occelli, ha depositato la corona di fiori presso il monumento dei caduti e dei partigiani.

Una cerimonia per ricordare l'importanza di questo 25 aprile anche in questo momento in cui tutte le manifestazioni e iniziative sono state cancellate a causa del Coronavirus.

Al momento a Racconigi non ci sono nuovi contagiati, purtroppo però nei giorni scorsi si sono registrati due decessi, due persone ospiti della Casa di Riposo San Giorgio di Cavallermaggiore.

"A nome anche di tutta la cittadinanza, esprimo alle Famiglie sentimenti di vicinanza e di condivisione per la grave perdita subita" scrive il sindaco.