È un 25 aprile strano. Siamo tutti impegnati in una guerra per la liberazione contro un nemico invisibile. Un virus che ci costringe a stare in casa. Ci prepariamo a cantare “Bella ciao” dal balcone ed a festeggiare la festa della liberazione del nostro paese.

E ci piace festeggiare la Liberazione non solo cantando dal balcone, ma anche con una poesia di Gianni Rodari di cui ricorre il centesimo anniversario della sua nascita.

La madre del partigiano

Sulla neve bianca bianca

c’è una macchia color vermiglio;

è il sangue, il sangue di mio figlio,

morto per la libertà.

Quando il sole la neve scioglie

un fiore rosso vedi spuntare:

o tu che passi, non lo strappare,

è il fiore della libertà.

Quando scesero i partigiani

a liberare le nostre case,

sui monti azzurri mio figlio rimase

a far la guardia alla libertà.

Gianni Rodari

Buon XXV aprile a tutti!!!