Cavallermaggiore, cerimonia semplice per la Festa della Liberazione (FOTO)

Come è avvenuto per molti altri paesi e città della Grande, anche il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro ha dovuto celebrare una cerimonia semplice per la Festa della Liberazione.

Il primo cittadino, insieme al gruppo degli Alpini, ha depositato le corone di fiori presso il monumento ai caduti della città.

In un breve video ha poi rivolto il suo saluto alla cittadinanza annunciando gli aggiornamenti per quanto riguarda i contagi da Covid-19 in città

Purtroppo tornano a salire con tre nuovi casi positivi: due donne, infermiere, e un cittadino contagiato all’interno del proprio nucleo famigliare.

Tra le dodici persone positive già presenti a Cavallermaggiore, due sono risultate negative, “aspettiamo il secondo tampone per vedere di essere completamente guarite” spiega il sindaco.

In casa di riposo San Giorgio dove i due terzi degli ospiti risultano contagiati si è registrato il decesso di una donna di 84 anni, residente a Racconigi. Attesa poi per il via ai test sierologici sugli ospiti, ovvero quelli eseguiti con un prelievo di sangue in laboratorio per analizzare la presenza di anticorpi in grado di bloccare il coronavirus e valutare così lo stato di immunità di una persona, “siamo fermi perché ci sono intoppi non dal punto di vista economico, ma dal punto di vista medico e burocratico”.

Sannazzaro poi annuncia che per quanto riguarda l’apertura dell’isola ecologica in Regione si sta valutando una prima apertura per quanto riguarda il verde “abbiamo mandato proposta al Consorzio, speriamo di avere delle novità in settimana”.