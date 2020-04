Cossano Belbo, cerimonia del 25 Aprile nel ricordo della II Divisione Langhe

Si è tenuta nella giornata odierna la commemorazione in forma minore della giornata della Liberazione presso il cippo dei caduti in piazza Balbo a Cossano Belbo.



Il sindaco Mauro Noè, dopo le ultime indicazioni arrivate dal prefetto di Cuneo, dottor Giovanni Russo, ha deciso di svolgere la manifestazione con la presenza della sola Giunta e di un rappresentante per le famiglie dei partigiani cossanesi.



Dopo alcune parole di rito del primo cittadino, le note della famosa canzone "Sul ponte di Cossano" e a chiudere l’Inno di Mameli, hanno concluso degnamente la giornata.



Il sindaco, visto il proliferare di iniziative sul Web, per commemorare nel modo più sicuro e consentito la ricorrenza del 25 Aprile, ha voluto ringraziare Lorenza Balbo, figlia del Comandate della II Divisione Langhe Piero Balbo, nome di battaglia "Poli", e la creatrice Silvia Giordanino per la realizzazione del video sulla famosa canzone del "Ponte di Cossano", un video che spopola su YouTube, molto emozionante, che rappresenta il momento della nascita della canzone, con evidenza delle motivazioni che hanno spinto l’autore a crearla, ma che fa ricordare a tutti il ruolo svolto nella Resistenza partigiana, dalla comunità di Cossano Belbo.