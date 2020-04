"Desidero un 25 aprile di piena e robusta memoria, che metta al centro i valori di antifascismo, Resistenza e Costituzione"

Il 25 aprile di quest'anno in un complesso di vicende europee e di questo male invisibile ci riporta l'orologio della storia in un tempo dove la civiltà e le pratiche democratiche erano pesantemente oscurate.

Una profonda crisi economica da cui si riesce con difficoltà a vedere una via d'uscita, il panorama drammatico di migliaia di morti e centinaia di migliaia positivi di COVID 19 devono far riflettere tutti sull'inquietante e gravissima china che sta prendendo il vivere civile.

Non è questa la società che sognavano i combattenti per la libertà. Non è questo il futuro cui aspiravano, deprivato di coscienza, senso di responsabilità, solidarietà.

Desidero un 25 aprile di piena e robusta memoria. Una Festa che deve rimettere al centro dei ragionamenti e dei comportamenti politici e sociali preziosi e decisivi “comandamenti”: antifascismo, Resistenza e Costituzione.

Una Festa che ricordi con forza i 75 anni della Repubblica e del voto alle donne, i primi importantissimi passi della rinascita democratica del Paese.

Una giornata che dal giorno successivo inneschi un cammino collettivo, sguardi e azioni solidali e responsabili.

Un mondo migliore si costruisce insieme di una politica più trasparente e coesa.



Mario di Vico