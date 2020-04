Festa del 25 Aprile, gli auguri in versi del poeta braidese Bernardo Negro

Nel vasto panorama culturale braidese spicca il contributo di Bernardo Negro, poeta di altissimo valore.

Un artista che oggi riempie di ardore lirico le pagine di Facebook, comunicando il suo viscerale amore per Bra. Uno sguardo su avvenimenti presenti e lontani, aderente al progresso ed a quell’esigenza di bellezza che richiede lo spirito dell’uomo.

Accostarsi alla lettura dei versi di Bernardo Negro significa avvicinarsi al sentimento patriottico di ‘braidesità’, che lo anima e lo muove da sempre.



‘Resistenza’ è il titolo della sua originalissima composizione, che ha scritto in occasione della Festa tutta italiana del 25 aprile. Una struggente immagine partigiana, aperta al sogno della liberazione.



“L’ultima cosa che vide il ragazzo,

steso sul prato del suo sangue,

fu l’eclissarsi della Luna dietro

una nube nera, o forse era il colore buio

rischiarato da bagliori troppo osceni,

scoppi lividi come un lampo che schiaccia

il cielo o lo sfondo del drappello armato,

le mani imbrattate dalla furia che trema

a dare la morte. Li conosceva uno per uno

nei giochi di giorni sparsi sull’adolescenza

quando le Langhe erano scorribande,

lembi di stupori futuri, rimbalzo di promesse.

Per lui non fu giovinezza, ma un aspro chiarore

ed il suo sangue che intiepidiva l’erba del prato.

Pensò alla madre. Ora la terra era quel seno

antico, quel sospiro sopito dal sonno

che lo invadeva. Sentiva che la Libertà,

mai vissuta era la carezza degli steli,

il batticuore sorpreso dalla Pace”.