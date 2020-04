Festa della Liberazione, a Dogliani l'Amministrazione celebra la storia su Facebook attraverso un viaggio per immagini

"Mai come quest’anno il 25 aprile, la Festa della Liberazione, ci trova in una condizione forzata e, seppur necessaria, di chiusure e restrizioni. Stiamo vivendo questo anomalo periodo di limitazione della nostra libertà, come cittadini e come lavoratori, con conseguenze che fatichiamo a intravvedere. Ciononostante, come Amministrazione comunale, abbiamo pensato e voluto valorizzare la Festa del 25 aprile anche in questi frangenti così incerti".

L’Amministrazione comunale di Dogliani ha voluto celebrare la Festa della Liberazione raccontando la storia narrata da intitolazioni di vie, cippi e lapidi affisse sui muri o allestite ai margini delle strade di campagna, divulgandola sulla pagina Facebook dell'ente, attraverso un viaggio per immagini, schede storiche e testimonianze di prima mano. "Queste pietre di memoria ricordano sia i fatti drammatici che causarono vittime civili, sia i protagonisti sul territorio Doglianese durante la lotta di Liberazione", afferma il primo cittadino.

Oggi, sabato 25 aprile, alle ore 11, il sindaco Ugo Arnulfo e un rappresentante della polizia municipale hanno sostato dapprima per un momento di raccoglimento di fronte alle lapidi poste sulla parete del Palazzo Comunale. Quindi hanno deposto una corona presso il Monumento dei Caduti e in un secondo momento il Sindaco portato un omaggio floreale al Cippo della Martina.