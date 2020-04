Fossano: gli orti sociali “anticipano” il 4 maggio

Un primo passo verso il lento ritorno alla normalità è stato fatto ieri con la riapertura, a partire dal lunedì 27 aprile, degli orti comunali, inizialmente chiusi con ordinanza perché, per loro natura, potenziali luoghi di aggregazione.

A partire da lunedì 27 aprile, sarà consentito l’accesso e la coltivazione degli appezzamenti di terreno con presenza contestuale di una sola persona per lotto in modo calendarizzato in modo che non sia possibile essere nel proprio appezzamento mentre anche il vicino è occupato.

Dal 27 aprile a 2 maggio, dunque, i conduttori di lotti pari potranno accedervi dalle ore 7 alle ore 12 dal lunedì al sabato, mentre i conduttori dei lotti dispari avranno a disposizione gli orari pomeridiani dalle ore 14 alle ore 19. la settimana successiva, dal 4 al 9 maggio, l’ordine sarà invertito.