Il 25 aprile di Mondovì: "Oggi capiamo ancora di più l'importanza della Libertà" (VIDEO)

"Cari concittadini, quest'anno non ci è possibile celebrare la Festa della Liberazione come avremmo voluto; eppure, per tante ragioni, vi avremmo preso parte con maggiore sentimento. Quest'anno ricorre il 75° anniversario di quella storica giornata e Mondovì, città medaglia di bronzo al valor militare per la guerra di Liberazione, avrebbe voluto viverlo in maniera differente".

Con queste parole Paolo Adriano, primo cittadino monregalese, ha esordito nel videomessaggio diffuso nella mattinata odierna mediante la pagina Facebook comunale per ricordare, seppur a distanza, l'importanza della giornata che stiamo vivendo.

"Tre quarti di secolo fa - ha proseguito - si attraversavano attimi di grande concitazione e i nostri antenati pagavano, in piazza o nella casa del Fascio, il loro altissimo tributo alla libertà. La mattina del 29 aprile, Mondovì si sarebbe svegliata libera: senza ponti e senza lacrime, ma, finalmente, libera".

Il sindaco ha colto l'occasione per ricordare che "a gennaio Mondovì ha fatto da sfondo a un fatto gravissimo, con la comparsa di una vergognosa scritta antisemita sulla porta della casa della staffetta partigiana Lidia Rolfi. Questo messaggio mi dà modo di esprimere ancora una volta l'auspicio che le indagini avviate dalla Procura della Repubblica possano individuare e assicurare alla Giustizia gli autori di quel gesto, che ha offeso profondamente la nostra comunità".

"Questo 25 aprile - ha concluso Paolo Adriano - è reso ancor più particolare dalla situazione che ci troviamo a fronteggiare e il nostro pensiero va a chi è più in difficoltà: agli anziani, a chi è malato, a chi ha perso un proprio caro, a chi è oppresso dall'emergenza sotto il profilo socio-economico. Il 25 aprile ci insegna che ci vuole speranza, ci vuole fede nella rinascita. Le rinunce di questi giorni ci insegnano la sacralità di quei valori come Giustizia, Libertà e Democrazia, conquistati dai nostri Padri con tanta fatica".

Nel medesimo filmato si è inoltre registrato l'intervento di Stefano Casarino, presidente ANPI Mondovì. "75 anni dalla Liberazione - ha asserito -: esattamente il triplo dell'età media dei partigiani che hanno vissuto quel periodo. È trascorso tanto tempo, ma siamo convinti che, come diceva Victor Hugo, la porta del futuro la apra solo la chiave del passato".