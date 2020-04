Il 25 Aprile raccontato dall’artigiano della fotografia Bruno Murialdo

Solo nelle parole il silenzio. Solo nelle tenebre la luce. Solo nella morte la vita. La festa di liberazione al tempo del Coronavirus è più che mai un inno alla speranza.

Un anniversario che quest'anno si celebra in un momento travagliato a causa dell'emergenza sanitaria. Il Covid-19 sta sconvolgendo il mondo intero e in Italia ha causato la morte, in modo particolare, di tanti anziani, coloro che rappresentano la memoria storica del Paese. Donne e uomini che hanno fatto enormi sacrifici per fare grande l'Italia.



Oggi sono medici e infermieri i nuovi partigiani in questa battaglia silenziosa che l'epoca 2.0 ci ha messo di fronte. Sono loro, al pari di quanti 75 anni fa, restituirono dignità alla parola 'libertà', gli eroi a cui dire grazie. Siamo consapevoli che dopo l'emergenza sanitaria ci sarà un'altra emergenza: economica e sociale, altrettanto dura.



Lo sa bene il maestro della fotografia albese Bruno Murialdo, di solida fede patriottica e sempre pronto a mettere nei suoi scatti la passione e la cultura al servizio della collettività.



La sua è una riflessione caleidoscopica sull'importanza della Memoria e della solidarietà, questa volta fatta a parole.



"Oggi è il 25 aprile giorno della liberazione dal nazifascismo, quest’anno coincide con una limitazione della nostra libertà, la quarantena dovuta al Coronavirus e alla grande confusione che intorno ad esso si è creata. Coincide anche con il solito balletto dei pulpiti dai quali si esibiscono puntualmente politici ed intellettuali, gente che non perde occasione di diffondere il verbo, poi passata la festa tutto torna come prima, o peggio di prima.



La festa della liberazione è una festa importante che dovrebbe aprire gli occhi su tutto ciò che non funziona, non soltanto nel nostro Paese, ma verso il pianeta sofferente, oggi gravemente ferito dall’incoscienza, dal vandalismo economico, da una produzione devastante. È inutile evangelizzare un giorno e tacere per il resto dell’anno. Mio padre fece la guerra e la fame, vide cadere molti suoi commilitoni, in seguito dovette immigrare nelle Americhe per dare un filo di speranza alla sua famiglia, fece la sporca guerra, la vita grama e finì per avere una misera pensione che lo umiliò per sempre.



Oggi si umilia come ieri, si umiliano i poveri, quelli senza lavoro, i nostri figli senza futuro, si umiliano quelle persone sensibili che detestano la prepotenza e l’inganno. Per questo oggi ho deciso di tacere, di non unirmi al balletto, di stare vicino a quei ragazzi covid cassintegrati, ancora in attesa del misero versamento, di allontanarmi dai benestanti che hanno richiesto i 600 euro, dagli ingannatori, vicino a quelle botteghe che da mesi hanno le saracinesche abbassate in attesa di un futuro incerto, manifatture che da domani dovranno pensare come arginare la fame e la burocrazia".



E siamo sicuri che quanti hanno combattuto in prima linea contro i nazifascisti, oggi sono con noi a dire grazie al popolo italiano per il coraggio e la determinazione con la quale saprà condurre questa difficile battaglia. "Viva l'Italia".