Il 25 aprile senza l’abbraccio di una comunità: la memoria viaggia online anche a Fossano

Cinque anni fa nella notte del 70° anniversario della Liberazione centinaia di Fossanesi si erano riversati nelle strade. Giovani, bambini, adulti, i reduci portati con orgoglio sulle giardinette, i fazzoletti di tutti i colori a testimonianza di una pagina della storia che appartiene a tutti i cittadini italiani.

Oggi cade il 75° anniversario dalla fine del 2° conflitto mondiale e, inevitabilmente, le celebrazioni saranno prevalentemente ondine.

Alle ore 15 prenderà il via il Flash-mob nazionale #IoRestoLibero. L’invito è quello di intitolare l’inno della Resistenza “Bella Ciao” dai balconi per far sentire la forza della Liberazione, della Costituzione e dell’Unità.

Sembre alle ore 15 il sindaco di Fossano Dario Tallone e il presidente dell’A.N.P.I. di Fossano Massimo Monchiero si recheranno ai monumenti cittadini dedicati ai caduti. In diretta Facebook procederanno con un minuto di silenzio ed eseguiranno l’Inno Nazionale. Anche in questo caso l’invito è quello di unirsi con il canto.

Alle ore 16.30 prenderà il via la diretta Facebook “LiberAZione”, riflessioni e letture sul XXV aprile. La diretta sarà trasmessa dalla pagina Facebook dell’Associazione “La Corte dei Folli”. Attori professionisti da tutta Italia leggeranno brani e poesie sulla Resistenza. Interverranno inoltre: Pietro Gianoglio (94 anni, partigiano fossanese), Aldo Rolfi (figlio di Lidia, deportata politica), Ughetta Biancotto (presidente ANPI provinciale), Stefano Casarino (presidente ANPI Mondovì), Massimo Monchiero e Andrea Silvestro (presidente e vice Anpi Fossano), Walter Lamberti (direttore del settimanale La Fedeltà), Francesco Balocco (ex-sindaco di Fossano).

Per tutta la giornata, inoltre ci saranno contributi video e documentali sulla pagina Fb di ANPI Fossano.

Vista la congiuntura, sarà inoltre possibile alle ore 17.00 di oggi vedere in streaming il film di Daniel Daquino “Neve rosso sangue” alla pagina https://www.facebook.com/events/s/proiezione-in-streaming-di-nev/625888921475372/