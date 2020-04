In casa, al tavolino dei ricordi la maestra Cirio, staffetta partigiana, festeggia il suo 25 Aprile

Non in piazza per le norme anti Covid, nemmeno in quella virtuale, come oggi avviene in tutta Italia, ma in casa davanti all’angolo dei ricordi.

Maria Cirio, 94 anni, staffetta partigiana, festeggia il suo 25 aprile, legatissima alla ricorrenza, legatissima alla sua esperienza, che l’ha vista in prima linea , diciottenne entrare nella lotta della Resistenza.

"Era in ansia in questi giorni, per la situazione di emergenza sanitaria e per il timore che la Festa della Liberazione, in conseguenza di questa, fosse dimenticata, non si facesse niente – racconta la figlia Chiara.

Puntuale alla ricorrenza, anzi con qualche giorno di anticipo, ha allestito su un mobile di casa, un presepe laico, con cimeli, riconoscimenti, articoli di giornali che parlano della sua storia, una composizione poetica di ricordi e testimonianze.

Ha tirato fuori dal cassetto il foulard verde e l’ha indossato. Senza dimenticare di annodarlo anche intorno alla foto del marito. Ha richiesto un mazzo di fiori che ha inserito nell’allestimento, come si conviene in un giorno di festa.

Maria Cirio, è nata nel 1925 ed è entrata nella Resistenza a 18 anni, appena diplomata maestra, professione che ha esercitato per 40 anni nelle elementari cuneesi. Il padre Vittorio, dal quale ha ereditato le idee antifasciste, gestiva in via Peveragno una rivendita di vino.

“ Maria” fu anche il suo nome di battaglia quando entrò in collegamento con la brigata Braccini, in Val Grana, dove militava il futuro marito Giovanni Perlo ( deceduto nel 1987) Croce al merito di Guerra, che sposò nel 45. Perlo fu il cofondatore e direttore dell’associazione artigiani di Cuneo.

Maria fu arrestata nell’aprile del ’45 dai tedeschi e dalle brigate nere e in carcere a Cuneo fu torturata. Ma come afferma con orgoglio ancora oggi “ non rivelai mai niente che fosse di danno ai miei compagni di lotta” .

Dal Ministro della Difesa, negli anni ’60, ha ricevuto la medaglia di benemerenza e dalla Federazione Italiana Volontari della libertà; nel 2011, per il 150° dell’Unità d’Italia, la Medaglia d’Argento.

Tra i riconoscimenti quello dell’ appellativo di “patriota” per aver contribuito alla liberazione della nazione e alla grande causa di tutti gli uomini liberi.

Se oggi la sua Festa di Liberazione è privata, tra le mura di casa, negli anni passati, ha partecipato agli eventi istituzionali di piazza, interpellata come testimone diretta dei fatti che ha sempre descritto avvincendo il pubblico o i piccoli allievi nelle scuole nel suo narrare razionale, preciso, “storico”: dal discorso di Duccio Galimberti affacciato al balcone della sua abitazione nella piazza omonima, nel ’43 che ascoltò con emozione con gli cittadini, ai giorni in cui saliva in val Grana portando munizioni, indumenti e accompagnando chi voleva entrare nella lotta.

Buon 25 aprile!