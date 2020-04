"In questo momento storico, ricordiamo l’attualità dei valori del 25 Aprile": ecco il 75° Anniversario della Liberazione a Borgo San Dalmazzo

Un momento di raccoglimento e commemorazione silenzioso presso il monumento in Piazza della Liberazione.

Questo è stato il 25 Aprile a Borgo San Dalmazzo. Come da disposizioni per il contenimento da Coronavirus, il 75° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo si è svolto senza celebrazioni pubbliche.

In piazza il sindaco Gian Paolo Beretta con la Giunta e la presidente dell'ANPI locale Maddalena Forneris. Tutti con mascherina e a distanza di sicurezza, di fronte al monumento ai caduti.

“Al giorno d’oggi – dichiara il sindaco Gian Paolo Beretta - si dà spesso per scontato il valore della liberta, una Libertà conquistata a caro prezzo 75 anni fa. In questo momento storico così drammatico, ricordiamo l’attualità dei valori che questa celebrazione rappresenta: unità, solidarietà, democrazia, umanità, civiltà e dignità delle persone sono e devono essere i punti fermi di questa giornata e della nostra quotidianità”.

Il vicesindaco Roberta Robbione: "Il nostro 25 Aprile 2020 quest'anno è diverso perché non lo festeggiamo in piazza come ogni anno con i bambini e i ragazzi delle nostre scuole. Abbiamo il cuore pieno di dolore per le notizie dei nostri anziani che ci lasciano. Essi sono le nostre radici e stiamo in piedi grazie al lavoro che hanno svolto prima di noi. Celebriamo la festa della Liberazione nel nostro cuore e nelle nostre azioni quotidiane: è importante che rimanga forte il valore della lotta antifascista, della forza delle idee di libertà, di pace e di una comunità che lavora per il bene di tutti senza odio e violenza. Siamo uniti, ma distanti, a ribadire l'importanza della vita sopra ogni cosa. Buon 25 aprile".