La Consulta giovanile di Roccaforte Mondovì celebra il 25 aprile con un filmato (VIDEO)

La Consulta giovanile di Roccaforte Mondovì, presieduta da Daniele Bottero, ha diffuso in queste ore un video celebrativo per il 25 aprile 2020, teso a favorire una riflessione generale e a ricordare come nulla possa mai essere dato sempre per scontato.

"L'abitudine degli ultimi decenni - dichiarano dal direttivo del sodalizio - ci induce spesso a pensare che parlare di 25 aprile in modo utile e consapevole sia diventato un fatto retorico. Nulla sembra potersi più dire, e nulla più fare. Eppure ci sono momenti, nella storia di una comunità, che rimangono indelebili, e passano attraverso eventi e generazioni. Momenti che sono un monito tanto al presente quanto al futuro. Momenti, come la liberazione dall'oppressione dei regimi nazisti e fascisti, che pesano come un debito morale sul passato, e che con fedeltà e cura devono rimanere lì, a sorreggere la costruzione del nostro sistema sociale e culturale, economico e politico".

"Oggi - proseguono - dobbiamo creare una visione che sia trasversale a generazioni, genere, età e livello sociale. Siamo donne e uomini, giovani e vecchi, che hanno il privilegio di una scelta: dare una direzione a questa realtà, anche all'insegna e nell'onore di chi ha sacrificato se stesso per concedere a noi la grandiosa occasione di essere qui, oggi".