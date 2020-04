La quotidianità al tempo del Covid-19: il difficile equilibrio tra contatti da mantenere e tecnologia da limitare. Quattro chiacchiere con Giusy Alocco, insegnante alla scuola dell’infanzia

Continua il nostro viaggio nel quotidiano dei cittadini di Fossano e delle città limitrofe in un periodo storico unico nel suo genere. Ogni abitudine è stata scardinata, ogni persona, sia nel privato sia nell’ambito professionale ha cambiato abitudini, spesso reinventando il proprio mestiere e reinventandosi in prima persona.

In queste settimane abbiamo sondato la scuola al tempo del Covid-19 partendo dalle scuole medie, ma che ne è dei più piccini? È possibile, in qualche modo, portare la scuola dell’infanzia a casa dei bambini dai 3 ai 5 anni?

La risposta giusta non esiste perché nulla può ricreare a distanza il rapporto che c’è tra i bimbi di una sezione della scuola dell’infanzia, né la dolcezza con la quale le maestre e il personale non docente si prende cura dei piccoli alunni, ma, allo stesso tempo, un legame forte non si spezza con la distanza e la creatività delle insegnanti sta dimostrando che, anche a distanza, è possibile mantenere il filo delle relazioni.

Abbiamo fatto una chiacchierata con Giusy Alocco, maestra della scuola dell’infanzia Celebrini per saperne un po’ di più.

“Ebbene sì, anche la scuola dell’infanzia entra nelle case dei bambini, senza però né pretese né obbligo di partecipazione. Lo fa con delicatezza, consapevole che la gestione della didattica a distanza non è facile per le famiglie. La scuola cerca di dare delle possibilità di contatto partendo sempre dal presupposto che è il bambino al centro, ma senza dimenticare le famiglie e le loro diverse esigenze”.

Come è nato, dunque, e come si è sviluppato il progetto di scuola dell’infanzia a distanza? “All’inizio la nostra preoccupazione più grande è stata quella di trovare un modo di far andare la scuola a casa dei ragazzi. Lo studio non si può fermare e da mamma di due studenti dico che è una fortuna che la scuola dia tempi e scadenze e regolarizzi la giornata dei ragazzi”, ma può valere lo stesso discorso con la scuola dell’infanzia così basata sulla relazione: “Giustamente i bambini non possono gestire in autonomia un pc o un tablet. Abbiamo dunque pensato di partire dallo slogan ‘Teniamoci in contatto’, che ha messo subito tutti d’accordo. L’obiettivo comune era quello di non perdere il legame che si riproporrà con i bimbi che oggi hanno 3 e 4 anni e soprattutto si spezzerà senza che abbiamo la possibilità di incontrarci, con i bimbi di 5 anni”.

Proprio i bimbi di 5 anni in questo contesto, perderanno la ritualità del passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella primaria. Potrebbe, per loro, essere un salto brusco, ma le maestre hanno messo in pista le loro competenze, acquisendone di nuove per non spezzare questo legame: “Siamo diventate youtuber – racconta Giusy e il suo sorriso affettuoso si percepisce anche attraverso la cornetta – ci siamo messe alla prova. Dapprima abbiamo iniziato utilizzando dei padlet, piattaforme per caricare del materiale. Abbiamo caricato attività che si potessero fare a casa, da quelle per i più piccini ad attività adatte ai più grandicelli. Soprattutto, abbiamo caricato video in cui cantiamo una canzone, raccontiamo una favola”. Un contatto in punta di piedi, che non chiede restituzione da parte dei bambini: “La scuola dell’infanzia non è una scuola dell’obbligo. Non chiediamo restituzione ai bambini perché i genitori si sentano liberi di decidere se dare o meno strumenti informatici ai figli. Non possiamo sapere se in casa ci siano tablet o pc, se questi, magari, servano a fratellini o sorelline più grandi per fare i compiti, ma volevamo dare ai genitori un’alternativa al canale tv di cartoni animati in cui a parlare con i bambini sono degli sconosciuti, proponendo materiale che avesse i nostri volti, le nostre voci, i giochi a cui sono abituati i bambini a scuola”.

Un primo passo sicuramente non facile, tutto da immaginare, progettare, studiare che però ha rapidamente iniziato a funzionare: “Già in questo primo modo non si è interrotto il contatto. Poi, un mesetto fa, ci è stata fatta la proposta di fare delle merende virtuali, avviate già alla scuola primaria. Come istituto abbiamo a disposizione la piattaforma Gsuite e abbiamo proposto delle merende virtuali sia perché ci mancano molto i bambini, sia per provare un modo più diretto di comunicazione”.

Ecco che la tecnologia, il cui uso con i più piccini è così difficile, si trasforma un po’ di tempo in , uno spazio comune in cui interagire con la maestra e anche con i propri pari: “La prima volta abbiamo fatto merenda con tutta la sezione. 20 bambini che si sono rivisti tutti insieme per la prima volta dopo settimane. È stata un’emozione grandissima perché mi mancavano molto”. Poi, col trascorrere dei giorni, il progetto si struttura in piccoli gruppi per consentire di svolgere attività più mirate, come accade anche a scuola: “Nella sezione in cui insegno ci sono bambini di 3, 4 e di 5 anni. Ci colleghiamo con un gruppo alla volta. In questo modo i bambini si possono salutare tra di loro e ognuno racconta qualcosa di sé a tutti gli altri, poi mangiamo tutti insieme un biscotto e infine facciamo delle attività insieme”.

Una gran fatica per le insegnanti che regala però moltissime emozioni e, giorno dopo giorno, contribuisce anche a una maggiore consapevolezza: “In questo periodo in cui mi sono cimentata con i video mi sono riguardata per la prima volta. Credo che da questo periodo ne trarrò un insegnamento: ho notato cose del mio modo di fare che mi piacciono e voglio valorizzare, altre che mi piacciono di meno e che voglio correggere. Spero comunque che questo periodo passi in fretta, per ritrovare il contatto con i bambini e anche perché il lavoro in questo modo è molto faticoso: bisogna fare il video, magari più volte, montarlo, chiedere disponibilità a qualcuno per riprendermi. La didattica a distanza, inoltre, è una possibilità, ma non è certo una soluzione. La scuola, per sua natura, ha una grande capacità di trasformarsi e adattarsi alle necessità, ma stiamo sperando di tornare a rivederci nei nostri spazi, fatti apposta per crescere. Quello che stiamo cercando di fare è offrire un’opportunità alle famiglie, consci dell’effetto però che la tecnologia ha, in misura diversa, su ogni bambino. Ci sono i bambini che si agitano, quelli che si calmano, i bambini che si fanno coinvolgere e quelli che invece non lo fanno. La parola chiave è delicatezza. Quello che stiamo facendo è offrire uno strumento che ciascuno si deve sentire libero di utilizzare o meno. Non può in alcun modo sostituire la scuola, il contatto diretto, la comunicazione non verbale, il contatto fisico che si instaurano quando si è a scuola”.

Nei giorni la tecnica si è affinata, ed è aumentata la confidenza con i mezzi a disposizione: “Possiamo condividere il nostro schermo con i bambini. In questo modo si possono vedere anche loro tutti insieme. Voglio ringraziare Daniela Sciolla, referente informatico del nostro istituto. Ogni settimana ci propone corsi di formazione informatica. Così non ci fermiamo e stiamo imparando qualcosa di utile che, comunque, ci sarà utile anche in futuro”.

E quando tutto sarà finito? Come sarà il ritorno a scuola? “Dobbiamo riflettere in questo periodo per non portarci dietro solo angoscia e paura. Dobbiamo costruire un futuro che si basi su speranza e desiderio di miglioramento”.