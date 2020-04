Nuova "sorpresa" sulla porta della casa di Lidia Rolfi a Mondovì, ma questa volta è un omaggio floreale

È un 25 aprile di incertezza, di speranza, di fede. È un 25 aprile in cui, come ha ricordato il presidente dell'ANPI Mondovì, Stefano Casarino, dobbiamo tenere a mente un aforisma di Victor Hugo: "La porta del futuro la apre la chiave del passato".

A proposito di porta, sono trascorsi ormai tre mesi dall'ignobile gesto antisemita verificatosi a Mondovì, con la scritta "Juden Hier" ("Ebrei qui") tracciata da una mano ancor oggi ignota sull'uscio dell'abitazione che un tempo fu della staffetta partigiana Lidia Beccaria Rolfi, dove attualmente risiede il figlio della donna, Aldo Rolfi.

Un episodio capace di generare un'eco mediatica inimmaginabile e di scuotere le coscienze collettive, tanto da favorire una repentina inversione di tendenza, palesatasi in data odierna in tutto il suo splendore: sulla porta della casa di Lidia Rolfi, conosciuta con il nome di "Maestrina Rossana", è comparsa una lettera con un papavero finto allegato ad essa.

Questo il testo della missiva: "Cara Maestrina Rossana, questo papavero è per te. È un fiore semplice, libero, che cresce nei prati di campagna o lungo le strade e ci accompagna lungo i binari del treno. Se colto e imprigionato in un vaso, appassisce immediatamente, perdendo la sua bellezza e il suo slancio vitale. Te ne regalo uno che non sfiorisce; è fatto a mano con carta crespa, ruvida come le pagine dolorose del ricordo, leggera come la speranza, rossa come il coraggio. Una ragazza".

Una dedica che ha commosso il figlio di Lidia Rolfi ("Grazie, chiunque tu sia" il suo commento su Facebook) e corredata dal ricordo di quel periodo: "Rimase nel Lager fino al 26 aprile 1945, dapprima nel campo principale e successivamente nel sottocampo della Siemens and Halske di Ravensbrück".

Attimi, giorni, settimane, mesi, anni terribili, alimentati dalla sola forza di volontà. "Voglio vivere per tornare, per ricordare, per mangiare, vestirmi, per darmi il rossetto e raccontare forte", scriveva Lidia Rolfi. In fondo, con le dovute distinzioni, la stessa voglia che l'Italia intera, ammorbata dal Coronavirus, ha quest'oggi di riprendersi la propria quotidianità e amare la vita.