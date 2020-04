Tra realtà e speranza, il filmato illustrato dell'associazione Bocce Quadre Mondovì commuove il web (VIDEO)

Questo 25 aprile resterà negli annali. Per l'unicità del momento, della condizione sociale, di un domani avvolto dall'incertezza. Ci si aggrappa a ciò che si ha, a ciò che si ama. Ai talenti che si possiedono. È così che Fabrizio e Isabella Lanza hanno scelto di fare alla città di Mondovì un regalo speciale, che ha commosso il web e donato emozioni intense a chi ha avuto la fortuna di vederlo.

La mano di Isabella, abile e talentuosa, ha disegnato gli scorci più emblematici del capoluogo monregalese, riproducendoli con disarmante fedeltà e acuendo inevitabilmente la nostalgia di quei tempi, non troppo lontani, in cui quelle vie e quelle piazze da lei illustrate traboccavano di vita e di spensieratezza.

All'eccezionale vena artistica di Isabella si è aggiunta la capacità di Fabrizio nella sceneggiatura e nel montaggio, che ha impreziosito quelle illustrazioni, trasformandole in un fumetto animato, nel quale la protagonista è Rotolina, una ragazza che cerca i suoi amici lungo le strade di una Mondovì deserta: il finale è tutto da assaporare (fazzoletti alla mano, possibilmente).

Il video è stato pubblicato dall'associazione Bocce Quadre, di cui Fabrizio fa parte, con la seguente riflessione a corredo: "In una giornata di ricordi storici, monumentali, i nostri sguardi e i nostri pensieri tentano di capire cosa ci sia là oltre quei muri, oltre quelle torri e quei campanili. Ma siamo troppo piccoli e, pertanto, la visuale risulta abbastanza complicata. Come in ogni esperienza di vita, guardarci indietro, nel tempo e nello spazio, potrebbe tuttavia esserci di aiuto. Intanto oggi giochiamo. Se vi aggrada, fateci compagnia e condividete questa storia. Buona visione".