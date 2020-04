Recensione FXORO: esplora tutte le possibilità di trading

Se stai cercando di raggiungere i tuoi obiettivi finanziari in un breve lasso di tempo e non vuoi seguire il programma dalle 9 alle 5, il trading ti offre un'opportunità d'oro. La cosa migliore del trading è che ti consente di tentare la fortuna in vari mercati finanziari. Puoi scambiare valute o azioni di diverse società; puoi scambiare indici o materie prime come metalli preziosi ed energie. In questi giorni, anche le criptovalute si sono unite al mix e stanno attirando commercianti da tutto il mondo. Ma, per iniziare a fare trading, devi avere un broker affidabile nel tuo angolo.

Numerosi broker pubblicizzano i loro servizi come i migliori, ma questo non li rende così. Anche le truffe di brokeraggio dilagano, quindi è necessario essere estremamente cauti nella scelta di uno. Non vuoi finire per perdere i tuoi soldi perché hai scelto un broker sbagliato. Tra le varie opzioni, un broker che incontrerai è FXORO . Questo broker è stato istituito nel 2012 ed è il nome commerciale di MCA Intelifunds Ltd, che è una società di servizi finanziari. La società madre ha sede a Cipro ed è regolamentata e autorizzata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) . Cosa aspettarsi da FXORO? Dai un'occhiata qui sotto:

Sicurezza dovuta alla regolamentazione

Innanzitutto, come detto sopra, FXORO è regolato da CySEC. Cipro è senza dubbio una delle giurisdizioni più popolari per i broker in Europa. Vi sono alcune regole e requisiti che devono essere soddisfatti dalle società di investimento cipriote. Questi includono detenere almeno € 730.000 per dimostrare la stabilità finanziaria. Anche la FCA nel Regno Unito lo richiede dai propri intermediari. In secondo luogo, CySEC impone inoltre che i broker debbano mantenere una contabilità separata per i propri clienti al fine di prevenire qualsiasi appropriazione indebita finanziaria. Inoltre, le società regolamentate da CySEC diventano anche membri dell'Investor Compensation Fund in base al quale ogni cliente riceve € 20.000 in caso di fallimento del broker.

Inoltre, ogni azienda regolata da CySEC è automaticamente conforme alla MiFID , il che significa che sono liberi di fornire servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione Europea. La protezione del saldo negativo viene offerta anche ai clienti di FXORO, il che significa che i loro conti non possono andare in negativo. Pertanto, gli operatori non perderanno più di quanto hanno investito, anche in periodi di estrema volatilità del mercato. Se il trader è esposto a più di quanto abbia investito, FXORO gestirà la perdita. Per fornire ulteriore sicurezza, il broker ha anche implementato la politica KYC (Know Your Customer) che richiede agli operatori di presentare una prova di identità e indirizzo prima di poter negoziare tramite il broker.

Condizioni commerciali favorevoli

Con FXORO, puoi trovare condizioni di trading favorevoli e allettanti, che lo hanno reso una scelta solida per i trader. Per aprire un conto con il broker, devi solo depositare una somma minima di $ 200. Una quantità così piccola è considerata nella media e non troppo difficile da gestire anche per i principianti. Quando si tratta di spread, dipendono dall'account aperto con FXORO. Ha anche più opzioni di account proprio come gli altri broker e hanno tutti spread diversi.

Puoi ottenere spread competitivi e ristretti e ottenere profitti elevati. Per quanto riguarda le commissioni, è applicabile solo in un'opzione di conto e anche questo è abbastanza ragionevole. Quando si tratta di leva finanziaria, FXORO continua a stupire perché la leva finanziaria massima che è possibile ottenere dal broker è 1: 400. Questo è senza dubbio elevato e consente ai trader di fare operazioni più grandi, anche se non hanno molti fondi da investire. La leva finanziaria può arrivare a 1: 100, a seconda del tipo di account.

Piattaforma di trading leader di mercato

La piattaforma di trading è una parte importante dei servizi di un broker perché è il software che usi per fare le tue negoziazioni. FXORO certamente non delude i suoi clienti in questo senso perché invece di offrire qualche opzione sconosciuta, è andato dritto per il meglio; MetaTrader 4 . Questa è una piattaforma di trading leader di mercato ed è disponibile nelle versioni web, desktop e mobile. Questo terminale commerciale è acclamato a livello internazionale perché offre una gamma completa di funzionalità e strumenti di trading che nessun'altra piattaforma è stata in grado di eguagliare.

Esistono più di 50 indicatori integrati, una vasta gamma di Expert Advisors (EA), oltre a opzioni di backtesting per loro e un pacchetto di grafici avanzato. FXORO offre anche segnali di trading, che possono completare l'intero pacchetto. Sia i neofiti che i trader esperti possono sfruttare i vantaggi offerti dalla piattaforma di trading MT4 , indipendentemente dalla versione che scelgono di utilizzare.

Vari metodi di pagamento

I metodi di pagamento offerti da FXORO sono una considerazione importante perché vuoi essere in grado di aggiungere e prelevare denaro facilmente e con il minimo fastidio. Non è necessario preoccuparsi al riguardo perché il broker offre diverse modalità di pagamento. Puoi utilizzare le tue carte di credito o debito per le transazioni, tra cui Visa, MasterCard e Maestro . Sono disponibili anche opzioni di bonifico bancario, ma sono soggette a una commissione di $ 20. Infine, FXORO offre anche supporto per diverse opzioni di portafoglio elettronico come Neteller, Skrill, CashU ed ecoPayz.

Diverse opzioni di trading

Una delle caratteristiche più importanti di FXORO è che il broker ti offre diverse opzioni di trading. A partire da 60 coppie di valute, FXORO ha anche aggiunto una vasta gamma di strumenti alla propria piattaforma. Puoi scambiare azioni, indici e materie prime come oro e argento, petrolio e caffè e molto altro. Allo stesso modo, hanno anche aggiunto criptovalute al mix, che includono Bitcoin , Litecoin ed Ethereum. Puoi trovare sempre più opzioni e creare un portafoglio diversificato al fine di ottenere rendimenti sostanziali.

Conclusione