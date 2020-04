UN BALCONE PER RIPARTIRE

Ogni giorno uno spunto per continuare a sperare, per potenziare la resilienza e per riadattare la propria vita alle nuove condizioni.



Una quarantena “senza manuale di istruzioni” ci induce a riflettere sull’imprevedibilità della vita e può diventare slancio per rimettersi in gioco e continuare a crescere, nonostante il dolore e la paura.



Gli psicologi del Trauma Center del Santa Croce Maura Anfossi, Gemma Falco, Cristina Giordana, Andrea Pascale, Arianna Piacenza



Il balcone è stato in questi mesi un teatro di vita sociale e di palestra e svago. E’ stato l’unico “fuori” concesso. Lo spazio in cui guardare e incontrarsi a distanza di sicurezza.

Ogni balcone racconta una storia.

Ci sono balconi austeri che esprimono paura e sforzo di protezione. Ci sono balconi fioriti e colorati, che raccontano voglia di vita e primavera. Balconi sportivi e balconi culinari. Balconi ordinati, che tradiscono gran rigore e balconi caotici che esprimono creatività.

Abbiamo visto i balconi di Roma e Milano sui settimanali di grande tiratura, abbiamo cantato sui balconi e applaudito i nostri medici e infermieri.

Ora inizia la fase due. Alcune attività riaprono ma non possiamo abbassare la guardia.

Il balcone è l’emblema dell’affacciarsi. È una ripartenza protetta: guardo fuori ma entro confini ben delimitati.



Mandateci la foto del vostro balcone o del vostro porticato con una frase che esprima che cosa ha rappresentato per voi il balcone in questo periodo.

Inviate le foto all’indirizzo mail traumacenter@ospedale.cuneo.it; l’invio della foto per mail prevede in automatico l’autorizzazione alla pubblicazione.

Gli psicologi del Trauma Center sono contattabili nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 14 al numero 0171-641136