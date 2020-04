A Cervasca il sindaco comunica alcuni dati sul CoronaVirus

Cari cittadine e cittadini,

oggi Vi comunico che purtroppo ci sono altre persone positive al COVID-19 o in isolamento, ma, per fortuna, ci rincuora dirvi che ci sono alcuni concittadini guariti o che hanno terminato l’isolamento.

Questa la situazione attuale relativa ai contagi nel nostro Comune, molto colpito da questa epidemia:

- 29 concittadini positivi al virus COVID-19 di cui 16 ancora positivi, 11 guariti e 2 deceduti;

- 46 persone erano in isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva presso la residenza; di queste, 30 l’hanno concluso, ma 16 lo sono ancora;

- altri cittadini in isolamento volontario non comunicati ufficialmente.

In base al Decreto n. 43 del 13 aprile 2020 della Regione Piemonte fino al 3 maggio NON è previsto nessun allentamento delle misure in vigore, stante la situazione ancora preoccupante.

Bisogna continuare a rispettare le regole e stare a casa.

Si ribadisce che si può uscire solo per esigenze specifiche: lavoro, approvvigionamento e questioni sanitarie.

Le uscite a piedi, per passeggiate da soli o con il cane, possono essere effettuate solo in prossimità dell’abitazione e non oltre i 200 metri di distanza da essa.

Si ricorda che in base all’ordinanza n. 25 del 06-04-2020 è obbligatorio indossare la mascherina o altri sistemi di protezione della bocca e del naso all’interno degli esercizi commerciali, uffici pubblici e postali, banche e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone.

Seguiranno aggiornamenti sull’evolversi della situazione epidemiologica.

Per emergenza da Coronavirus contattare il n. 338/5789826.

Ringrazio per la vostra preziosa collaborazione.

IL SINDACO

Garnerone Enzo