arteinsieme, un po' di colore nel grigiore del lockdown: l'iniziativa creativa dell' I.C. "Corso Soleri" di Cuneo"

In questo periodo di emergenza e di lezioni on line la professoressa di arte dell'istituto comprensivo Corso Soleri di Cuneo Grazia Prandino, insieme a TargatoCn, ha lanciato una simpatica iniziativa per combattere questo periodo difficile e stimolare i ragazzi a esprimersi usando creatività e fantasia.

Ha dato loro modelli di pittori famosi - come ad esempio le città vuote De Chirico, proprio come sono ora a causa del virus - e ha chiesto loro di animarle. Ne sono uscite opere davvero originali che sono riuscite in qualche modo a tirar fuori le paure, i timori, ma anche la speranza e la positività dei ragazzi.