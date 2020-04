Coronavirus, dalla Commissione UE l’ok per la proroga della PAC 2020

Di Coronavirus si è parlato tanto, in questo periodo, e si continua a farlo. Chiaramente, l’epidemia ha avuto e sta avendo risvolti che hanno interessato una pluralità di settori. Sono state prese numerose misure, molte di tipo organizzativo, e ne ce ne sono altre al vaglio, al fine di superare i problemi e le difficoltà creatisi e, al contempo, consentire lo svolgimento delle attività necessarie.

Chiaramente, non poteva essere escluso il settore della PAC. Ecco, dunque, che la Commissione UE ha emanato il Regolamento di Esecuzione 2020/501 del 6 aprile 2020, con il quale, fra il resto, ha disposto la possibilità, per gli Stati membri, di differire il termine per la presentazione della Domanda PAC 2020 al 15 giugno 2020. Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia possono arrivare, con la scadenza, fino al 15 luglio 2020. Ulteriori disposizioni sono contenute nella disposizione in parola.

Nel medesimo Regolamento, si legge che si tratta di una misura resasi necessaria dall’emergenza sanitaria in corso, la quale ha avuto, in effetti, una portata internazionale e non soltanto limitata al territorio italiano.

Una decisione di tale tipologia può essere favorevolmente accolta, in quanto, chiaramente, le difficoltà sono presenti, basti pensare ai divieti alla circolazione che sono stati imposti.