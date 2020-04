Coronavirus, primi due casi di Covid-19 a Montaldo Roero

Anche il comune di Montaldo Roero registra purtroppo i primi due casi di Coronavirus in paese. A comunicarlo pochi minuti fa è il primo cittadino, Fulvio Coraglia: "Si tratta di due persone che abitano nel nostro Comune. Fortunatamente stanno bene e al momento si trovano in isolamento presso la propria abitazione e sono seguiti dai sanitari dell'Asl CN2, mentre i familiari sono stati posti in quarantena".

Il sindaco Coraglia nell'augurare una pronta guarigione a entrambi i cittadini desidera comunicare loro la vicinanza e il sostegno dell'Amministrazione comunale in questo momento delicato. Con la raccomandazione a tutti i cittadini di rispettare le regole governative imposte e uscire di casa solo per assoluta necessità.