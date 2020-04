Cossano Belbo, la pizzeria del paese riapre col delivery: gli incassi dei primi tre giorni alla Fondazione Nuovo Ospedale

Bellissima iniziativa quella promossa dai titolari della Pizzeria My Way di Cossano Belbo, Claudia e Dragos Nichita, una coppia di giovani romeni, da tempo residenti nel centro della valle Belbo.



Nei giorni scorsi hanno fatto comunicato al sindaco cossanese Mauro Noè di voler riaprire l’attività, dopo la sosta per l’emergenza Covid, con la consegna a domicilio delle pizze da loro preparate. Ma hanno anche manifestato la loro intenzione di donare l’intero incasso delle tre prime giornate di lavoro alla Fondazione Nuovo Ospedale di Verduno.



Un’iniziativa lodevole che ha visto il plauso immediato del sindaco e della Giunta comunale, messa al corrente del fatto. Ieri hanno voluto devolvere, con una leggero arrotondamento per eccesso, la cifra di 600 euro versati sul conto corrente della Fondazione stessa. Il sindaco li già ringraziati a nome della comunità di Cossano e della Fondazione Nuovo Ospedale, informata del fatto tramite il direttore Luciano Scalise.



Il primo cittadino cossanese, che è anche presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Asl Cn2, sta lavorando insieme alla Direzione Generale dell’Asl, al Commissario per il Covid Hospital di Verduno e alla Giunta Regionale, per poter trasferire i reparti dell’Ospedale di Alba e Bra nel nuovo nosocomio, al fine di avviare il prima possibile l’attività sanitaria non solo di emergenza, ma anche di routine, attività finora sospesa per poter accogliere i malati Covid.



"In questi giorni - spiega – verrà presentato il piano degli spostamenti e la successiva apertura dell’Ospedale di Verduno, dopo l’utilizzo iniziale per i pazienti Covid, che verranno spostati negli Ospedali di Alba o Bra, considerato il perdurare dell’epidemia e il temuto ritorno nell’autunno prossimo".