Cuneo, in consiglio comunale si parlerà dell'emergenza nelle RSA: "Il ricovero di pazienti Covid nelle strutture già adibite ad assistenza agli anziani è un grave errore"

Nel corso del prossimo consiglio comunale della città di Cuneo, in programma per lunedì 27 aprile, si discuterà di Covid-19 e sicurezza nelle RSA. L’ordine del giorno porta la firma del Gruppo Partito Democratico e dalla Gruppo Cuneo Solidale e Democratica.

" Siamo tutti informati – ci dichiara la Consigliera Sara Tomatis (vice-segretario provinciale PD), che ha partecipato alla stesura dell’ordine del giorno - della grave situazione che si sta vivendo nelle RSA e gli esperti in questo settore sono unanimi nel ritenere che sia un grave errore il trasferimento di malati Covid nelle RSA al fine di alleggerire la pressione negli ospedali. Le RSA sono naturalmente fruite da soggetti fragili e su di essi il contagio si trasmette molto più facilmente, con esiti che ben conosciamo. Un altro aspetto, parimenti preoccupante. è che non si può chiedere al personale della RSA di gestire, insieme agli ospiti usuali, soggetti Covid che richiedono cautele specifiche e dispositivi di protezione adeguati ".

Questo è un tema che ci coinvolge tutti e che, con il monitoraggio più attento delle RSA, sta assumendo contorni sempre più preoccupanti, basti pensare che - è notizia di questi giorni - quasi metà delle persone morte per coronavirus in Europa erano residenti di case di cura. Lo ha riferito il direttore regionale dell’Oms Europa, Hans Kluge, in una conferenza stampa.