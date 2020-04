Cuneo rende omaggio alla Liberazione: corone di alloro nei luoghi simbolo della Resistenza (FOTO)

Oggi, sabato 25 aprile, ricorre il 75esimo Anniversario della Liberazione e non sarà possibile partecipare alle tante cerimonie che dal secondo dopoguerra onorano i caduti per la libertà; i limiti imposti dall’emergenza sanitaria però non devono impedire di ricordare il sacrificio di uomini e donne che hanno combattuto contro il nazifascismo.

La città medaglia d'oro alla Resistenza non ha dimenticato, infatti, di onorare i suoi luoghi e monumenti simbolo, con la deposizione delle corone ai giardini Fresia, dove c'è il monumento ai Caduti, e soprattutto davanti al monumento alla Resistenza, da dove ogni anno prende il via la fiaccolata della Libertà.

Questo 25 aprile è diverso. E ovunque si festeggia a distanza, virtualmente.

A Cuneo l'Istituto Storico della Resistenza ha lavorato ad un progetto che si può riunire in un hashtag specifico: #unamattinamisonconnesso.

Al centro degli sforzi, la produzione di un filmato ispirato ai temi costituzionali di libertà, eguaglianza e informazione, pubblicato sui canali social istituzionali. Il video è accompagnato dall’hashtag #unamattinamisonconnesso che servirà a raccogliere tutti i contributi (post, video, canzoni e poesie) che i cuneesi vorranno dedicare a questo 25 aprile così speciale.

Chi vorrà potrà pubblicare sui propri social un contenuto accompagnato da #unamattinamisonconnesso e taggando le pagine del Comune. In occasione del 25 aprile ci sarà una conference call sulla piattaforma Zoom, in programma per le 18, in cui sarà coinvolto anche il direttore dell'Istituto della Resistenza di Cuneo Gigi Garelli: racconterà e spiegherà episodi chiave della storia della città.