La Michelin di Cuneo dona treno di pneumatici al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Dronero

In data 22 aprile il direttore dello stabilimento Michelin di Cuneo, Antoine Bois, ha consegnato un treno di gomme per l’APS (AutoPompaSerbatoio) dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Dronero.

L’automezzo, acquistato e allestito con fondi dei Comuni delle Valli Maira e Grana e dalla Fondazione CRC nel 2016, essendo un mezzo già usato presentava ruote visibilmente deteriorate.

In questi anni ha comunque portato la squadra su più di 500 interventi e e nel frattempo la Delegazione di Dronero dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, che da ormai 8 anni aiuta il distaccamento in vari modi, si è adoperata per trovare i contatti con la Michelin per avere una donazione: la sostituzione degli pneumatici di questo fondamentale mezzo di soccorso.

"Ringrazio ancora per il nobile gesto grazie al quale la macchina dei soccorsi non ha dovuto fermarsi in attesa dei fondi statali", ha dichiarato il presidente di Delegazione Massimiliano Garino.