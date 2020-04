Racconigi, l'assessore Tribaudino ringrazia i cittadini e le associazioni locali che hanno sostenuto la Protezione Civile durante l'emergenza Covid-19

"In qualità di Assessore alle Politiche Sociali, desidero informare i cittadini racconigesi di come, nell’attuale gravissima emergenza conseguente la diffusione del COVID – 19, vengono usati i fondi raccolti con l’iniziativa “AIUTIAMOCI INSIEME sostenendo la PROTEZIONE CIVILE”, promossa dal Comune insieme alla Compagnia di Santa Barbara ONLUS per acquistare materiale sanitario, kit diagnostici, dispositivi di protezione individuale; supportare la Protezione Civile e le Associazioni di Volontariato nella consegna al domicilio di farmaci, generi alimentari e di prima necessità; sostenere e supportare le strutture sanitarie, le case di riposo del territorio e gli operatori maggiormente impegnati nel contrastare l’epidemia; sostenere e supportare i cittadini più bisognosi, sostenere l’economia locale e sostenere iniziative aventi finalità mediche e psicologiche.

Ritengo che ciò sia mio preciso dovere nei confronti dei tanti concittadini che hanno risposto con grande generosità all’iniziativa: sono già stati infatti raccolti, ad oggi, 17.740,00 euro, messi a disposizione da singole persone e da ditte e associazioni.Li voglio ringraziare ad uno ad uno: Associazione Turistica Pro Loco; Compagnia Santa Barbara; Associazione Chiesa di San Domenico; Associazione Fondo di Solidarietà; Associazione dei Musulmani di Racconigi “Oasis”; Associazione RS Volley Racconigi; Circolo P.D. Racconig; STAR FOUR s.a.s. di Livio; Panetto Bartolo & C.; Azienda Agricola Agri Berroni; Azienda Agricola Streppe di Bonetto S.; Studio Cravero e Bonetto; Il Fornaio di Calandri Monica; Bonetto Filippo Giuseppe & C. s.n.c. Claudia; Pino e Carla; Renzo ed Anna; Fabio; Giuseppe; Domenico e Andreina; Claudio e Cristiana Paola; Imelda e Gianmichele Sandro e Menina; Danilo e Giuseppina; Giuseppe e Daniele;Corrado e Anna Maria; Luigi e Maria; Piera;Filippo; Giuseppe; Valerio e Viviana;Margherita e Raffaele; Marco – Generali; Aldo;Giorgina e Adriano; Filena; Cristina;Michelina e Pierpaolo; Lauretta e Antonio; Anna e Salvatore; Maria Luisa e Mario; Maria Cristina.

Con i fondi raccolti l’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con il Banco Alimentare, ha acquistato e sta acquistando generi alimentari e per l’igiene personale al fine di arricchire i pacchi alimentari distribuiti ai nuclei familiari più in difficoltà.

Inoltre abbiano destinato 5.000,00 euro per l’emissione di buoni spesa da assegnare alle famiglie che non possono accedere alle altre misure pubbliche di solidarietà alimentare ma che hanno gravi difficoltà finanziarie. Di questi 5.000,00 euro 1.000,00 sono già stati assegnati ad un totale di 20 famiglie, che si aggiungono agli altri 149 nuclei beneficiari dei buoni spesa comunali.

Infine abbiamo acquistato un tablet da destinare agli ospiti di Villa Biancotti Levis per dare loro la possibilità di comunicare con le famiglie, gli amici, i volontari che ormai da troppo tempo non possono più incontrare di persona.

Quest’ultima iniziativa mi stava veramente a cuore perché ho avuto modo di cogliere la tristezza, lo smarrimento, l’infelicità di questi nostri anziani che, da un momento all’altro, si sono trovati soli e privi degli affetti e dei contatti con le persone care.

La gioia che ho visto negli occhi degli ospiti di Villa Biancotti Levis mi ha veramente colpito e desidero dividerla con tutti i Racconigesi e, in particolare, con le persone che hanno contribuito alla raccolta fondi.

Le necessità e le emergenze legate all’epidemia sono ancora molte, chiedo quindi ai concittadini di continuare a sostenerci sia con la fondamentale opera di volontariato che molte persone stanno svolgendo che contribuendo alla raccolta fondi. Grazie ancora a tutti".

Alessandro Tribaudino