Sommariva del Bosco, da inizio pandemia 56 positivi, 5 vittime e 17 guariti. Nuovo sopralluogo dell’Esercito alla casa di riposo

Il vicesindaco Marco Pedussia ha aggiornato i sommarivesi in merito alla situazione sanitaria del paese: dall'inizio della pandemia i positivi sono stati 56, di cui 4 non domiciliati in paese, 34 alla casa di riposo tra ospiti e operatori sanitari; i decessi sono stati 5, tutti con altre patologie pregresse, di cui uno non residente.



La nota positiva è che i guariti sono stati 14 che, sommati ai 3 delle scorse settimane raggiungono i 17, dei quali 12 presso la casa di riposo.



I casi positivi esterni alla casa di riposo, eccetto uno, riguardano sempre l'ambito sanitario e ospedaliero.



"Giovedì 23 aprile – spiega il vicesindaco – c’è stato un secondo sopralluogo da parte dei medici dell’Esercito presso la casa di riposo. E’ stato evidenziato l'ottimo lavoro svolto da tutto il personale, coordinato dal presidente Borri e dal direttore sanitario Vanni, che ha ricevuto un elogio. Altrettanti elogi vanno da parte della nostra Amministrazione al personale comunale e a quanti hanno lavorato per isolare in brevissimo tempo i positivi riscontrati presso la struttura. Nei prossimi giorni proseguirà anche la sanificazione di alcune zone più frequentate e di locali di pubblico utilizzo".



In merito al passaggio alle "fase 2", con la collaborazione dei consiglieri Fabrizio Vanni e Stefano Gallo, sono ripresi i lavori in piazza Roma e piazza Seyssel. Grazie agli assessori Cinzia Spagnolo e Micaela Fazion è attiva da qualche giorno la piattaforma on line “Spesa in comune", che ha ricevuto l’apprezzamento da parte dell’Ascom come iniziativa innovativa.



Inoltre, con grande soddisfazione dell’assessore Giorgio Gristina, è stato deliberato il progetto preliminare del parcheggio delle scuole, opera attesa dalla dirigenza scolastica da una decina di anni, oggi in linea con le nuove normative post Corona virus. Il progetto prevede anche un adeguamento del parcheggio già esistente che sarà utilizzato solo dal personale scolastico.



Con l'aiuto del consigliere Domenico Bogetti e del personale comunale si è già provveduto all’appalto del nuovo scuolabus, che sarà disponibile per il mese di settembre. Inoltre, con l'aiuto del consigliere Nicola Galdi si procederà alla ricognizione di tutti gli impianti sportivi e le zone gioco per consentire ai ragazzi di riprendere le attività motorie e ludiche appena possibile.



Dalla prossima settimana partiranno anche i lavori per il completamento del nuovo loculario presso il cimitero. In occasione della ricorrenza del 25 Aprile si è inoltre provveduto a illuminare col tricolore il monumento ai Caduti presso i giardini della stazione.



L’assessore Giorgio Gristina, dopo aver ascoltato il consueto comunicato del vicesindaco esprime "apprezzamento per la chiarezza, la trasparenza dimostrata a tutela dei cittadini in questa difficile situazione di emergenza e la capacità di fare da guida nel portare avanti il programma anche in un momento di difficoltà".